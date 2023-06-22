'Çikolata kutusunda rüşvet' krizinde yeni bir gelişme: Cumhuriyet Gazetesi parayı iade etmiş

Cumhuriyet gazetesinin "bir e-ticaret şirketinden E-Ticaret Yasası aleyhine manipülatif haber yapmak için çikokata kutuları içinde 500 bin lira aldığı" yolundaki tartışma, gazetenin içinden bir tanıklıkla boyutlandı. Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, para alınması konusunda suçlanan isimlerden olan gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Başkanı Alev Coşkun'un "paranın alındığını, ancak daha sonra iade edilerek hatadan dönüldüğünü, yaşanan yol kazasından bütünüyle kendisinin sorumlu olduğunu" söylediğini aktardı.





Türkiye'nin en eski ulusal gazetesinde, Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet internet sitesi yayın yönetmenlerinin istifasına da neden olan "etik tartışma" sürüyor.





Ahmet Yavuz, kişisel blogunda "Cumhuriyet'te yaşananlara ilişkin tavrım" başlığıyla yayımladığı yazıda, bugün (21 Haziran 2023 Çarşamba) Alev Coşkun'la yaptığı yüz yüze görüşmeyi anlattı



