Samanyolu Haber /Gündem / 'Çikolata kutusunda rüşvet' krizinde yeni bir gelişme: Cumhuriyet Gazetesi parayı iade etmiş /22 Haziran 2023 09:53

'Çikolata kutusunda rüşvet' krizinde yeni bir gelişme: Cumhuriyet Gazetesi parayı iade etmiş

Cumhuriyet gazetesinde haber yapılması amacıyla "çikolata kutusunda rüşvet verilmesi" krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyledi.

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Cumhuriyet gazetesinin "bir e-ticaret şirketinden E-Ticaret Yasası aleyhine manipülatif haber yapmak için çikokata kutuları içinde 500 bin lira aldığı" yolundaki tartışma, gazetenin içinden bir tanıklıkla boyutlandı. Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, para alınması konusunda suçlanan isimlerden olan gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Başkanı Alev Coşkun'un "paranın alındığını, ancak daha sonra iade edilerek hatadan dönüldüğünü, yaşanan yol kazasından bütünüyle kendisinin sorumlu olduğunu" söylediğini aktardı.

Türkiye'nin en eski ulusal gazetesinde, Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet internet sitesi yayın yönetmenlerinin istifasına da neden olan "etik tartışma" sürüyor.

Ahmet Yavuz, kişisel blogunda "Cumhuriyet'te yaşananlara ilişkin tavrım" başlığıyla yayımladığı yazıda, bugün (21 Haziran 2023 Çarşamba) Alev Coşkun'la yaptığı yüz yüze görüşmeyi anlattı

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“İlgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyleyince, bunu neden açıklamalarınızda belirtmediniz diye sordum. Cevaben, 17 Haziran 2023 tarihli Cumhuriyet’te yazdığı makalede yer alan ifadeyi gösterdi. O cümle şöyle: ‘Öncelikle belirtmeliyim ki söz konusu edilen olay, gazete yönetimince değerlendirilmiş ve ticari yönden de herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.’

Ben, yazıyı bütünüyle okuduğumu ancak bu ifadeden söz konusu 500. 000 TL’nin iade edildiği anlamını çıkarmadığımı, bunu kimsenin doğru anlamış olamayacağını belirttim. Keşke daha açık yazsaydınız dedim. Bana hak verdi. Muhtemelen bu konuyu bu açıklıkla yazacaktır.


Gazeteyle bağım açısından Coşkun’un samimi açıklamaları, meseleyi hata olarak nitelendirmesi, sorumluluğu üstlenmesi ve tartışmalara konu olan paranın iade edilmiş olması çok önemliydi. Değer ve ilkelerim açısından rahatladığımı belirtmeliyim.”

Cumhuriyet’teki krizin patlak vermesinin ardından gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu görevden alınmış, vakıf yönetimini eleştiren birçok yazarın da yazılarına son verilmişti.
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