Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu 37 yaşındaki forvet Edin Dzeko’nun İstanbul’a geleceğini açıkladı.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.” ifadeleri kullanıldı.





Son olarak İtalya’nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.













DZEKO TATİL İÇİN TÜRKİYE’DE

37 yaşındaki Boşnak yıldızın menajeri Alessandro Lucci'nin ardından dün avukatları da sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldi. Evrak işleri ve anlaşmanın detayları üzerinde çalışıldı. Akşam saatlerinde mutabakata varıldı. Türkiye'de tatilini sürdüren Dzeko, resmi imzayı atmak için bugün İstanbul'a gelecek.













DZEKO’YA ÖDENECEK PARA

Kulüp binasında imzalar atılacak. Ardından transfer videosu çekilecek ve Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin yeni santrforu olacak.





Anlaşma sonrası usta golcü, tatiline kaldığı yerden devam edecek. İki yıllık imza atacak Dzeko'nun her sezon için 4.5 milyon Euro alacağı, 2 milyon Euro'luk imza parasının da iki eşit taksitle ödeneceği gelen bilgiler arasında. Inter'den ayrılan tecrübeli futbolcu, serbest oyuncu durumundaydı.