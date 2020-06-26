'Avrupa Birliği Türkiye ile sınırları haftaya açıyor'

AB yetkilileri bir süredir hangi ülkelerden gelen turistleri kabul edeceklerine yönelik müzakereleri sürdürüyordu. Tartışmalı listenin haftaya çarşamba resmi olarak yayımlanması bekleniyor.







euronews'e konuşan Avrupalı diplomatlar, üye ülkelerin listenin son hali üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını belirtti. Görüşmeler cuma günü devam edecek.





Listenin son halindeki ülkelerin vatandaşları 1 Temmuz'dan itibaren birlik sınırlarına turizm amaçlı giriş yapabilecek.





ABD ve Brezilya vatandaşlarına sınırlar kapalı





Diğer yandan AB yetkilileri, kapıların açılmayacağı ülkelere yönelik ikinci bir liste daha hazırlıyor.





Bu kapsamda Covid-19 salgınının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının girişinin yasaklanması bekleniyor.





Sınırların kapalı kalacağı ülkeler arasında Brezilya, Rusya ve Katar'ın da bulunması öngörülüyor.





AB'ye hangi ülke vatandaşları girebilecek?







euronews'in ulaştığı taslak listeye göre AB'nin turizm amaçlı sınırlarını açmayı planladığı ülkeler şöyle:





Türkiye

Vatikan Şehri

Monako

Karadağ

Andorra

Sırbistan

Bosna Hersek

Ukrayna

Arnavutluk

Kosova

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

Türkmenistan

Vietnam

Çin

Tayland

Myanmar

Moğolistan

Japonya

Güney Kore

Gürcistan

Butan

Lübnan

Endonezya

Özbekistan

Hindistan

Tacikistan

Kazakistan

Palau

Yeni Zelanda

Avustralya

Dominika

Bahamalar

Saint Lucia

Uruguay

Jamaika

Küba

Guyana

Paraguay

Venezuela

Nikaragua

Kosta Rika

Kanada

Angora

Tunus

Namibya

Uganda

Mozambik

Mauritius

Zambiya

Ruanda

Etiyopya

Fas

Cezayir

Mısır