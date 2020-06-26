Samanyolu Haber /Gündem / 'Avrupa Birliği Türkiye ile sınırları haftaya açıyor' /26 Haziran 2020 09:11

'Avrupa Birliği Türkiye ile sınırları haftaya açıyor'

Sınırlarını turizm amaçlı ziyaretçilere açmaya hazırlanan Avrupa Birliği'nin (AB) hangi ülke vatandaşlarını kabul edeceğine dair taslak listeye euronews ulaştı. Metinde Türkiye de bulunuyor.

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AB yetkilileri bir süredir hangi ülkelerden gelen turistleri kabul edeceklerine yönelik müzakereleri sürdürüyordu. Tartışmalı listenin haftaya çarşamba resmi olarak yayımlanması bekleniyor.

euronews'e konuşan Avrupalı diplomatlar, üye ülkelerin listenin son hali üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını belirtti. Görüşmeler cuma günü devam edecek.

Listenin son halindeki ülkelerin vatandaşları 1 Temmuz'dan itibaren birlik sınırlarına turizm amaçlı giriş yapabilecek.

ABD ve Brezilya vatandaşlarına sınırlar kapalı

Diğer yandan AB yetkilileri, kapıların açılmayacağı ülkelere yönelik ikinci bir liste daha hazırlıyor.

Bu kapsamda Covid-19 salgınının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının girişinin yasaklanması bekleniyor.

Sınırların kapalı kalacağı ülkeler arasında Brezilya, Rusya ve Katar'ın da bulunması öngörülüyor.

AB'ye hangi ülke vatandaşları girebilecek?

euronews'in ulaştığı taslak listeye göre AB'nin turizm amaçlı sınırlarını açmayı planladığı ülkeler şöyle:

Türkiye
Vatikan Şehri
Monako
Karadağ
Andorra
Sırbistan
Bosna Hersek
Ukrayna
Arnavutluk
Kosova
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Türkmenistan
Vietnam
Çin
Tayland
Myanmar
Moğolistan
Japonya
Güney Kore
Gürcistan
Butan
Lübnan
Endonezya
Özbekistan
Hindistan
Tacikistan
Kazakistan
Palau
Yeni Zelanda
Avustralya
Dominika
Bahamalar
Saint Lucia
Uruguay
Jamaika
Küba
Guyana
Paraguay
Venezuela
Nikaragua
Kosta Rika
Kanada
Angora
Tunus
Namibya
Uganda
Mozambik
Mauritius
Zambiya
Ruanda
Etiyopya
Fas
Cezayir
Mısır
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