Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği Türkiye’yle mülteci anlaşması peşinde /24 Eylül 2023 17:44

Avrupa Birliği Türkiye’yle mülteci anlaşması peşinde

Almanya'nın ardından Yunanistan da 2016'da imzalanan ve Avrupa'ya giden düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini öngören anlaşmanın yenilenmesi çağrısı yaptı.

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Türkiye ve AB arasında imzalanan ve Avrupa’ya giden düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören anlaşma son dönemde Avrupa’da tartışma yaratıyor.

2016'da varılan mutabakat, Türkiye'den düzensiz yollarla Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini mümkün kılıyor. Bu anlaşma için AB’den Türkiye'ye 6 milyar euro destek sözü verilmişti.

Öte yandan son dönemde hızla büyüyen göçmen akını karşısında çözüm arayan Avrupa’dan Türkiye’yle anlaşmanın yenilenmesi yönünde çağrılar artıyor.

‘ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDE DE KONUŞULDU

Yunanistan Göç Bakanı Dimitri Karidis, Türkiye’yle anlaşmanın yenilenmesini istediklerini ve aralık ayında bu konuda girişimde bulunacaklarını açıkladı. ERT televizyonuna konuşan Yunan bakan, anlaşmanın kapsamının genişletilmesini beklediklerini kaydederek “Bu bir Avrupa-Türkiye sorunu. Bir anlaşma istiyoruz ve hava olumlu” dedi.

Yunan basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bu hafta New York’ta yaptığı görüşmede de gündeme gelen konu, aralıkta Yunan ve Türk yetkililerin Selanik’te yapacağı toplantıda ele alınacak.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de “Halen geçerli olan AB-Türkiye mülteci mutabakatı iyi biçimde işlemiyor” diyerek anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini söylemişti.

Avrupa, son dönemde özellikle İtalya ve Yunanistan kıyılarına yönelik artan göçmen akını nedeniyle kriz yaşıyor. Bunun 2015’teki Suriyeli göçmen akınından sonra Avrupa’nın son yıllarda karşılaştığı en büyük göç krizi olduğu belirtiliyor.
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