Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nde büyük kriz : Brexit’ten sonra sıra Polexit’te mi? /09 Ekim 2021 10:14

Avrupa Birliği'nde büyük kriz : Brexit’ten sonra sıra Polexit’te mi?

Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa Birliğ ile ilgili aldığı karar yeni bir krizi ateşledi

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Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa Birliği’nin temel kurallarından olan Birlik yasalarının üstünlüğüne meydan okuyan bir karar alarak ulusal yasaları üstün görmesi uzun süredir sorunlu olan ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. İngiltere’nin AB’den ayrılması için kullanılan Brexit’ten sonra topluluk Polexit’i konuşmaya başladı.
Karar, “Polonya, AB’den ayrılmak mı istiyor” sorusunu beraberinde getirirken, Brüksel “misilleme” hazırlığında. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yasal düzeninin kurucu ilkelerini koruyacaklarını belirterek, “AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız” dedi.

‘ATEŞLE OYNUYOR’

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, “Polonya’daki bu hükümet ateşle oynuyor” diye konuştu. Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune da kararın ekonomik yaptırıma neden olabileceğine işaret ederek, “Fiilen AB’den çıkma riski var” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise ülkesinin Polexit (Polonya’nın AB’den ayrılması) planı olmadığını söyledi.
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