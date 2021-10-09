Ankara’da gündem: Erdoğan hasta mı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşlerinde yaşadığı tökezlemeler, konuşmalarındaki duraksama, cümle kuramaması, uyuyakalması dünya ve Türkiye kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor. Kamuoyunda Erdoğan’ın hastalığı konuşulurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Erdoğan’ı hastalığı ile ilgili yalanlama geldi.

“ERDOĞAN’IN HASTA OLDUĞU YALAN HABER”

Twitter hesabından Reuters’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan soğuduğuna dair haberi yalanlayan Altun, Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetemeyecek kadar hasta olabileceğine yönelik yabancı basında yer alan haberleri de yalanladı. Altun “Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan” dedi.

KILIÇDAROĞLU SAĞLIK RAPORU İSTEDİ

Altun yalanlasa da Ankara’nın gündemi Erdoğan’ın sağlığı. Ana muhalefet partisi CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili sözlerine yanıt vererek, “AK Parti’nin ileri gelenleri ‘Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini’ talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!” dedi.





KARAMOLLAOĞLU: TAYYİP BEY HAKİKATEN RAHATSIZ

Dönemin Fazilet Partisi lideri Necmettin Erbakan’a yaşlı olduğunu, çekilmesi gerektiğini basın aracılığıyla ileten Tayyip Erdoğan’a 22 yıl sonra cevap Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan geldi. Karamollaoğlu, Erdoğan’a çekilmesi için sağlık durumunu hatırlattı. Karamollaoğlu, Habertürk’te katıldığı gazeteci Fatih Altaylı’nın programında Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmadığına dikkat çekerek, “Şu anda gördüğümüz kadarıyla Allah Teala sağlık afiyet versin derim, Tayyip Bey hakikaten rahatsız, sağlık açısından söylüyorum. Yürümesinden tutun, konuşmasına kadar her noktada o da bir arayışın içinde…” dedi.





“ADAY OLAMAYACAK KADAR HASTA”

Amerika’nın dünyaca ünlü dergisi Foreign Policy’de “Erdoğan 2023 öncesi gerçekten de savunmasız olabilir, ancak durum çoğu insanın düşündüğü gibi değil. Yeniden seçilmek için aday olamayacak kadar hasta olabileceğine dair işaretler var” ifadelerinin yer aldığı bir analiz yayınlamıştı.