Çin’in Ay’dan getirdiği kaya örnekleri 2 milyar yaşında

Çin’e ait ‘Çang’ı-5’ keşif aracının Ay’dan topladığı kaya örneklerinin, 2 milyar yaşında olduğu belirlendi. Taş ve toprak örneklerinin beklenenden daha genç olduğu bildirildi.





BBC’nin aktardığı habere göre, bilim insanları, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzeyindeki Procellarum bölgesinden toplanan, lav akımıyla oluşan bazalt kayalarının 2 milyar yaşında olduğunu açıkladı. Bilim insanları, geç volkanik aktiviteyi açıklamak için Ay’ın bu bölgesinde ısı sağlayan bir şey olması gerektiğini söylüyor.





Manchester Üniversitesi’nden Dr. Katherine Joy, “Belki Ay kendi yörüngesinde ileri geri sallanarak gelgit ısınması olarak adlandırdığımız netice ortaya çıktı” dedi. Joy, Ay’ın Dünya’da gelgit dalgaları oluşturması örneğinde olduğu gibi Dünya’nın çekim gücünün Ay’ı gerip esnetmiş ve bu yolla sürtünme kaynaklı erimeye neden olmuş olabileceğini belirtti. Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayınlandı.





Daha önce Apollo astronotları tarafından toplanan kaya örneklerinin 3 milyar yaşın üzerinde olduğu bildirilmişti. Çin’in Ay’dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı Çang’ı-5 uzay aracı 16 Aralık 2020’de dünyaya dönmüştü.