Dolar gaza basarken kirli hesaplar

Ekonomi Yazarı Turhan Bozkurt, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 21 Ekim’de ne yapıp edip faizi indirmenin bir yolunu bulacağını belirterek, buna bahane olarak da kredi yavaşlamasının sunulacağının aktardı. Bozkurt, dolar kurunun yükselmesi sonrası artacak satışların kuru indirmeye yetmeyeceğinin altını çizerek doların yıl sonunda mevcut seviyelerinin çok üzerinde olacağını kaydetti.





DOLAR REKOR TAZELEDİ

Ekonomi Yazarı Turhan Bozkurt, piyasalarla ilgili kişisel Youtube kanalında şu yorumlarda bulundu: “Dolarda yeni rekor 8,97 TL. Almanya’nın önde gelen bankası Commerzbank dolar için 9,50 TL üzerini ima etti. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 1.390 puan üzerinde kalıcı olmayacak. Altının gramı 505 TL’yi geçti.





ALMANLAR ALTIN STOKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Altın almak için en uygun ay hangisi? Polonya, 2022’de 100 ton altın daha ilave edecek rezervlerine. Hindistan’ın altın ithalatı artıyor, bir yıl önceki 12 tona karşılık 91 ton. Alman vatandaşları altın stoklamaya devam ediyor. Rusya’nın altın rezervinin değeri 150 milyar dolara yaklaştı.





SATIŞLAR ARTSA DA BU KALICI İNİŞ İÇİN KAFİ OLMAYACAK

Geçen hafta yerli şahıs ve şirketlerin döviz mevduatı 1,7 milyar dolar azaldı. Faizin indirildiği 23 Eylül’den evvel 238,2 milyar dolara çıkan döviz mevduatı 232,2 milyar dolara geriledi. Kur 9 TL üzerine çıktığında satışları artsa da bu eğilim dolar/TL’de kalıcı iniş için kâfi olmayacak.





NE YAPIP EDİP FAİZ İNDİRMENİN YOLUNU BULACAK

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 21 Ekim’de ne yapıp edip faizi indirmenin bir yolunu bulacak. “Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz.” diyen Kavcıoğlu “faiz indirimi sürecek” mesajı verdi. Kredi yavaşlaması da indirimin bahanesi olacak.





DOLAR TL MEVCUT SEVİYELERİN ÇOK ÜSTÜNE ÇIKACAK

Faiz oranını enflasyonun üzerinde tutma devri sona erdi. Yüksek enflasyona karşı koyacak daha sıkı para politikası ekonomiyi boğacaktır. Yıl sonuna kadar dolar/TL mevcut seviyelerin çok üstüne çıkacak.”













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