Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nde Türk malı dezenfektan alarmı /15 Aralık 2020 18:14

Avrupa Birliği'nde Türk malı dezenfektan alarmı

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit edildiğini ve Avrupa çapında 140 bin litre dezenfektana el konduğunu bildirdi.

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AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Avrupa çapında sağlık açısından tehlike arz eden 140 bin litreye yakın el dezenfektanına el konduğunu açıkladı.

OLAF'tan yapılan açıklamada el dezenfektanlarının Türkiye menşeli olduğu ve tehlikeli seviyelerde metanol içerdiği kaydedildi. Metanolün baş ağrısı, bulanık görme ve hatta körlüğe yol açabileceğine işaret edildi.

OLAF'ın Danimarka makamlarının Türkiye'den 6 bin litre el dezenfektanına el konduğu bilgisini iletmesinin ardından Ağustos ayında harekete geçtiği ve bilginin 27 AB ülkesine iletildiği kaydedildi.

"Kabul edilemeyecek seviyede"
OLAF açıklamasına göre Eylül ayı sonunda İrlanda'ya yapılan şüpheli bir sevkiyat tespit edildi. Dublin'de durdurulan kargoda yapılan incelemeler sonucunda dezenfektanın "kabul edilemeyecek seviyede metanol içerdiği" teyit edildi. Yapılan ek incelemeler, aynı dezenfektanın başka bölgelere de sevk edildiğini ortaya çıkardı.

Açılan soruşturmada AB merkezli çeşitli şirketlerin farklı isimler altında faaliyet gösteren Türk üreticiden el dezenfektanı siparişi verdiği tespit edildi.

OLAF Genel Müdürü Ville Itala, pandeminin başlangıcından bu yana Covid-19 bağlantılı yasa dışı malzemelere karşı aktif mücadele verdiklerini belirterek bu çerçevede taklit ürünler ve standartlara uymayan maske, hızlı koronavirüs testi, el dezenfektanı gibi ürünlere el konduğunu belirtti. Itala, "Bu ürünlerin insanları koruması gerekiyor, zarar vermesi değil. OLAF soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar 900 şirket ortaya çıkarıldı ve liste uzuyor" diye konuştu.
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