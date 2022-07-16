Avrupa cayır cayır: Sıcak hava ve orman yangınları sebebiyle yüzlerce insan öldü

Portekiz’de hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aştı. Kuzeydeki Pinhao kasabasında dün 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtiliyor.







BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Portekiz sağlık yetkilileri, 7 Temmuz’dan bu yana, normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, sıcakların en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanları etkilediğini söylüyor.





Aşırı sıcaklar, pek çok yerde orman yangınlarına neden oldu. Bu sabah itibarıyla ülke genelinde devam eden 30’dan fazla yangın var.





Ülkenin orta kesimlerindeki Leiria’da orman yangını bir haftadır devam ediyor. Bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığı belirtiliyor. Bu, 2021 yılında yanan bölgelerin toplamından daha büyük bir alan.





İSPANYA

İspanya’da da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehrindeki dağlık alanda bugün yerel saatle 12.30 sıralarında başlayan bir orman yangını tespit edildi. Yangında alevler hızlıca yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.







Endülüs Bölgesi Kurtarma ve Acil Durum Grubu'ndan (GREA) edinilen bilgiye göre, alevler şimdiye kadar 800 hektardan fazla bir alana yayıldı. Görgü tanıkları yangın sebebiyle çıkan duman ve alevlerin kilometrelerce uzaktan bile fark edildiğini söyledi.





Yetkililer şiddetli rüzgar ve ormanın sık ağaçlardan oluşması gibi sebeplerden dolayı yangının hızla yayıldığını belirtirken, alevlerin bölgedeki yaşam alanlarını tehdit ettiğini açıkladı.





Mijas şehri civarındaki Alhuarin el Grande ve Alhuarin el Torre kasabalarında yaşayan 2 bin 300 kişi güvenlik sebebiyle evlerinden tahliye edilirken, çevrede yaşayan diğer vatandaşlar dumandan olumsuz etkilenmemek adına pencere ve kapılarını kapalı tutma konusunda uyarıldı.





Yangında alevlerin bölgede bulunan A-404 otoyoluna ulaşması sebebiyle yolun 9 kilometrelik bir bölümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi.





Endülüs Bölgesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Servisi (INFOCA) tarafından yapılan açıklamaya göre yangında alevlerle mücadele devam ediyor. Yangına müdahale için bölgede 120 itfaiyeci ve 5 itfaiye aracı görev alırken, 8 uçak ve 7 helikopter ise söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.





FRANSA

Fransa’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Ülkenin güney-batısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle son birkaç gün içinde 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.







Bordeaux’nun güneybatısındaki Cazaux’da polis memurları ev ev dolaşarak 4 bin kişiyi tahliye etti. Araçlarıyla bölgeyi terk etmeye çalışanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Arcachon ve Landiras yakınlarında 73 kilometre karelik bir çamlık alan yandı.





Fransa İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Gregory Allione, sıcak hava dalgasının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirterek “Bunun etkileriyle her gün itfaiyeciler ve sivil savunma ekipleri mücadele etmeye çalışıyor. Ve bunlar, 2030’da değil şimdi oluyor” dedi.





YUNANİSTAN

Orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan’da sivil savunma yetkilileri şiddetli rüzgarların beş bölgede yangın riskini artırdığı uyarısında bulundu.







Bu yetkililere göre ülkenin orta kesimleriyle, başkent Atina’yı da içine alan Attika ve Girit en riskli bölgeler. Girit’te ve Attika’da bu sabah orman yangınları çıktığı haber veriliyor.





İNGİLTERE

İngiltere’de hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı günleri 40 dereceye ulaşması bekleniyor.







Sıcak dalgası nedeniyle ülkede ilk kez ‘kırmızı alarm’ verilirken ulusal çapta acil durum ilan edildi. Bu, hayati tehlike olduğu ve günlük rutinlerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor.





Avrupa Birliği’nin Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus’un afet yönetim birimi Güney Avrupa ve Fas’ta yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerin haritasını yayımladı.