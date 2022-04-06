Avrupa’da 8 ülkede Kinder ile bağlantılı salmonella vakaları: Çikolatalar tedbir amaçlı toplatıldı

Avrupa’da farklı ülkelerde Kinder çikolatalarından çıktığı sanılan ‘salmonella’ bakterisi nedeniyle 125 zehirlenme vakası inceleniyor. Birçok ülkede inceleme sonuçlanıncaya kadar söz konusu çikolataların toplatılmasına karar verildi.





Gıda güvenliği yetkililerine göre, salmonella kaynaklı zehirlenme vakaları Belçika’daki bir Ferrero fabrikasını işaret ediyor.





AB sözcüsü Stefan De Keersmaecker, basına yaptığı açıklamada, komisyonun bazı AB ülkeleri ile İngiltere’de devam eden ‘Salmonella Typhimurium’ salgınını yakından takip ettiğini belirtti. De Keersmaecker, şüphelenilen ürünlerin toplatılmasıyla ilgili işlemlerin sürdüğünü söyledi.





Politico’ya konuşan De Keersmaecker, “Epidemiyolojik ve analitik kanıtlar, Arlon’da (Belçika) çikolata ürünleri üreten bir kuruluşa işaret ediyor” dedi.





Salmonella vakaları şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda, İsveç ile İngiltere’de görülmüş durumda.





ÜRÜNLER TEDBİR AMAÇLI TOPLATILIYOR

İngiltere Gıda Standartları Kurumu ise salmonella salgını ile Ferrero arasında doğrudan bağlantı kurarak, şirketten bazı Kinder Sürpriz ürünlerini geri çağırmasını istedi.





Ferrero’dan yapılan açıklamada, Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün “salmonella vakalarıyla” muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.





Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor. 11 Temmuz – 7 Ekim 2021 tarihleri arasında üretilmiş 20 gramlık veya 3’lü paket yumurta çikolataların yenilmemesi tavsiye edildi.





Salgın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.





SALMONELLA NEDİR?

Ölümcül bakteriyel bir hastalık olarak bilinen salmonella, ishal, ateşlenme, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi ve diğer semptomlar gösteriyor ve 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkıyor.





Enfeksiyona yakalananların tedavisi 2 ile 4 hafta arasında değişiyor.





Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.





Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.