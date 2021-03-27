Avrupa’da saatler 1 saat ileri alınıyor





Avrupa’da ve KKTC’de bu gece saat 02.00’de saatler bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulamasına geçilmesiyle, Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı yeniden 3 saatten 2 saate inecek. Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleriyle de aramızdaki saat farkı 1 saate düşecek.











Avrupa'daki yaz saati uygulaması, 28 Mart sabahında bir saat eksilme anlamına gelse de yaz aylarında gün ışığından daha çok yararlanmak amacıyla yapılıyor. Dijital aletlerin büyük çoğunluğunda saatler kendiliğinden yaz - kış uygulamasına geçiyor. Analog saatleri ise uygulamaya uygun olarak değiştirmek gerekiyor. Avrupa'da yaz saati uygulaması 31 Ekim 2021 günü sona erecek. 31 Ekim'de gerçekleşecek kış saati uygulamasında saatler üçten ikiye, geri alınacak.

AVRUPA UYGULAMAYA SON VERMEMİŞ MİYDİ?

Avrupa Parlamentosu'nda iki yıl önce, (AP) Avrupa Birliği’nde (AB) yaz saati uygulamasının kaldırılması için sunulan öneri, 410’a karşı 192 oyla kabul edilmişti. AP, yaz veya kış saati tercihini ise üye ülke parlamentolarına bırakmıştı. Üye ülkelerin uygulamalardan birinin kabulü konusunda 'nitelikli' çoğunluğa ulaşamamaları nedeniyle, kesin kararın ileri bir tarihe bırakıldığı kaydedildi. Almanya'nın da komşu ülkelerle ilişkilerini gözeterek uygulamaların birinden biri için kesin karar vermediği belirtildi.

Türkiye’nin vazgeçtiği uygulama, KKTC’de de devam ediyordu. Bu nedenle, kış saati uygulaması sırasında ülkemiz ile KKTC arasında 1 saatlik fark vardı. Bu gece saatlerin geri alınmasıyla birlikte Türkiye ile KKTC arasında da saat farkı kalmayacak.







Türkiye dışındaki ülkeler Ekim’de yeniden saatleri bir saat geriye alarak kış saati uygulamasına geçecekler. Türkiye ise, artık sürekli olarak İran-Suudi Arabistan-Katar gibi ülkelerle aynı saat kuşağında kalmaya devam edecek.











Türkiye’nin son yıllarda uygulamaktan vazgeçtiği yaz saati-kış saati uygulaması dünyanın pek çok ülkesinde devam ediyor