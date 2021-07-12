Avrupa’da yaşayan Erdoğan muhaliflerini infaz listesine aldılar

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Avrupa’daki AKP muhaliflerine yönelik yapılan şiddet eylemleri giderek artıyor. Önce gazeteci Abdullah Bozkurt, ardından boksör Ünsal Arık ve son olarak gazeteci Erk Acarer, Avrupa’daki AKP yanlılarının saldırılarına uğradı. Son olarak ise Avrupa’daki AKP muhaliflerine yönelik suikast listesi yayınlandı.





GAZETECİLERİN İSMİ İNFAZ LİSTESİNDE

“jitemkurt” adlı twitter hesabından yapılan paylaşımdaki infaz listesinde Can Dündar, Kemal Aktaş, Ferhat Tunç, Ahmet Nesin, Tarık Toros, Cevheri Güven, Arzu Yıldız, Osman Baydemir, Erk Acarer, Gökhan Yavuzel, Roni Aydın Dere, Adem Karaçoban, Abdullah Demirbaş, Günay Aslan, Celal Başlangıç, Fehim Işık, Erdal Er, Fuat Kav, Erkam Tufan Aytav, Ferda Çetin, Faysal Sarıyıldız’ın adı yer aldı.





ACARER EVİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

İnfaz listesinde yer alan Gazeteci Erk Acarer’e geçen hafta Berlin’deki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı. Hayati riski bulunmayan Acarer saldırının faili olarak Erdoğan rejimini işaret etti. Acarer’e saldırıya ilişkin yine infaz listesinde yer alan Can Dündar, Erdoğan’ın ‘uzun kolu’na dikkat çekti. Acarer, saldırı sonrası yaptığı açıklamada “Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek” dedi.





BOZKURT’A DA EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

İsveç’te yaşayan sürgün Nordic Monitor Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt, geçen yıl evinin önünde kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyla verilmek istenen mesajı aynen iade ettiğini belirten Bozkurt, Nordic Monitor’ün Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyuna anlatmaya daha kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Bozkurt uzun süredir Anadolu Ajansı, Oda TV, Aydınlık ve havuz medyasının hedef gösterdiği bir gazeteciydi. Bozkurt’un özellikle MİT’in illegal operasyonları, radikal örgütler ve Erdoğan’ın yurt dışındaki uzun kolları hakkında özel haberleri dikkat çekiyordu.





MUHALİF BOKSÖRÜ ARKADAN BIÇAKLADILAR

AKP’yi ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sert bir dille eleştiren Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık’a geçen yıl aralık ayında arkadan bıçaklı saldırı düzenlendi. Bıçakla elinden yaralanan Arık, “Hesap günü gelecek. Bu sefer saldırınız daha cesaretliydi. Bir daha ki sefer önden deneyin. Kahpeliğiniz şaşırtmıyor. Sizde bıçak, bende yürek” dedi. Daha önce kurşunla tehdit edilen Arık’ın arabasının lastikleri kesilip ve telefonuna tehdit mesajları gönderilmişti.