Avrupa e-oto'da Çin'le rekabet için mıknatıs hamlesi yapacak

AB’nin nadir toprak elementlerinden yapılan mıknatıs üretimini desteklemek için hazırladığı düzenleme ABD bu ayın başlarında devreye alınan düzenlemelere benzeyecek. ABD bu mıknatısları üreten şirketlere vergi indirimlerini devreye almıştı.





ABD, AB ve İngiltere, karbon emisyonlarını azaltma ve üreticilerin şu anda küresel sektöre hakim olan Çin’e bağımlılığı azaltma hedeflerine ulaşmak için elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinlerinde kullanılan son derece güçlü mıknatısların üretimini artırmak istiyorlar.





“ÇİNLİ ÜRETİCİLERLE REKABET EDEMİYORUZ”





Avrupalı şirketler, hammadde maliyetlerinin yaklaşık beşte biri değerinde sübvansiyon aldıklarını ve küresel mıknatıs pazarının %90’ına tedarik sağladıklarını belirttikleri Çinli üreticilerle rekabet edemediklerini dile getiriyorlar.





Hazırlık çalışmalarını gören ancak bunlar hakkında kamuoyu önünde konuşmaya yetkili olmayan iki kaynak, AB tarafından değerlendirilen tasarıların hem ucuz finansman içerdiğini hem de daha yüksek hammadde maliyetlerini dengeleyeceğini söyledi.





Neo Performance Materials CEO’su Constantine Karayannopoulos, “Kendi sermayemizi yatıracaksak, sermayemize yeterli bir getiri sağlayacak koordineli bir çaba sarf edildiğini de görmeliyiz” dedi.





Karayannopoulos, Neo’nun Avrupa’daki tek ticari nadir toprak elementi ayrıştırma tesisine sahip olduğunu ve Estonya’da 100 milyon dolar yatırımla kalıcı mıknatıs fabrikası kurmaya hazır olduğunu da ifade etti.