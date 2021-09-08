Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa en sıcak yazını yaşadı /08 Eylül 2021 09:41

Avrupa en sıcak yazını yaşadı

Bilim insanları Avrupa'nın 2021 yılında en sıcak yazını yaşadığını açıkladı. Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi haziran-ağustos aylarında yaşanan ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 1,0 derece santigrat üzerinde olduğunu kaydetti.

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Copernicus'a göre bu yıldan önce 2010 ve 2018 yıllarındaki en yüksek sıcaklık ortalaması bu yılkinin 0,1 derece altında seyretmişti.

2021 yazında yaşanan sıcaklıklar uzun vadeli küresel ısınma eğilimindeki son kilometre taşı olarak nitelendirildi.

Kıtanın farklı bölgelerinde birbirine zıt hava şartları yaşandı. Örneğin Akdeniz'de sıcaklıklar rekor kıran düzeylere ulaşırken, doğuda ortalamanın üzerinde seyretti, kuzeyde ise genellikle ortalamanın altına indi.

Avrupa için 2021 ve 2017 yıllarının ağustos ayları en yüksek üçüncü sıcaklık olarak rekor kırdı. Her iki yılda da hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,3 derece üstünde seyretti.

Copernicus'un kayıtları 1850'lere kadar geri gidiyor ancak 19'uncu yüzyıldan kalan verilerle çapraz kontrol yapılıyor.

Bazı çevreci gruplardan "COP 26 ertelensin" çağrısı

Öte yandan bazı çevreci gruplar 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan 26'ıncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) Covid-19 salgını nedeniyle yeniden ertelenmesi çağrısında bulundu.

İklim hareketi Ağı (CAN) tarafından yapılan çağrıda toplantıya katılacak birçok yoksul ülkenin Covid-19 aşısına erişimde güçlük yaşadığı ve ülkelerindeki salgınla mücadelede zorlandıklarına dikkat çekti.

Toplantı geçen yılki salgın tedbirleri nedeniyle bu yıla ertelenmişti.
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