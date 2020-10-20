Avrupa geneli ikinci dalga başladı

“Kış geliyor. İkinci dalga artık bir tehdit değil. Avrupa çapında bir gerçeklik” itirafında bulunan Illa, yasal önlemlerden çok halktan daha fazla çaba ve bilinç istedi.







Herkesin tetikte olması gerektiği söyleyen Sağlık Bakanı Illa, “Kimsenin rahatlayamayacağımızı bilmesi önemlidir” uyarısı yaptı. Önlem olarak el yıkamaya, maske kullanımına, kapalı alanların sürekli havalandırılmasına ve iki metrelik sosyal mesafeye dikkat çekti.





Sağlık Bakanı Salvador Illa, hükumetin Madrid ve diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulamasını gündeme getirebileceğini söyledi, vatandaşları hareketliliği azaltmaya çağırdı.





24 Ekim’de sona erecek Madrid’deki alarm durumuyla ilgili yasal alternatifler üzerinde çalıştıklarını açıklayarak bölgede vaka sayısını azaltmak için sıkı önlemler almaya devam etmek zorunda olduklarını belirtti.





Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saatlik raporuna göre, ülkede 37 bin 889 yeni vaka tespit edildi ve 217 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle İspanya'da toplam 33 bin 992 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 1 milyonu aştı.