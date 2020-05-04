Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa içi seyahatle ilgili ilk olumlu adım Fransa'dan /04 Mayıs 2020 11:42

Avrupa içi seyahatle ilgili ilk olumlu adım Fransa'dan

Covid-19 kısıtlamalarını esnetmeye başlayan Fransa'da Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere'den ülkeye girenlerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacağı açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığından pazar günü yapılan açıklamada, AB, Schengen bölgesi ve İngiltere'den gelenlerin 2 haftalık izolasyondan muaf tutulacağı belirtildi.

Hükümet, önceki gün Covid-19 kriziyle mücadele için ilan edilen olağanüstü halin en az 24 Temmuz'a kadar uzatılacağını ve Fransa'ya giren herkesin 2 hafta karantinada kalacağını açıklamıştı.

Euronews'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı ayrıca, AB ülkeleri, Schengen bölgesi ve İngiltere dışından Fransa'ya gelecek AB ve Fransa vatandaşlarına ilişkin kuralların gelecek günlerde duyurulacağını belirtti.

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı, mart ayı ortalarında başta Almanya sınırı olmak üzere başlatılan sıkı sınır kontrollerine devam edileceğini bildirdi. Bakanlık, "Sınırlarımızda halihazırda uygulanan seyahat kısıtlamalarına devam edilecek. Bir değişiklik yok" açıklaması yaptı.
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