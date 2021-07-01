Avrupa İlaç Ajansı açıkladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, salgın ve kullanımına başlanan aşılar hakkında basın toplantısı düzenledi. Cavaleri, AB'de kullanımı onaylanmış BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının, virüsün varyantlarını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.







Cavaleri, "Dünyadan gelen eldeki veriler, aşıların iki dozunun tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verileri de onaylı aşılardan elde edilen antikorların Delta varyantını etkisiz hale getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar güven verici." diye konuştu.





Ayrıca Cavaleri, aşı geliştiren tüm firmalardan ürünlerinin ortaya çıkan ya da çıkabilecek yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını araştırmalarını istediklerini de belirtti.





FARKLI AŞILARIN KARIŞTIRILMASI





Birinci ve ikinci dozda farklı aşıların kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cavaleri, bazı AB ülkelerinin ikinci dozda farklı aşı kullanılmasına dönük bir eğilim bulunduğunu kaydetti.





İlk dozda AstraZeneca, ikinci dozda BioNTech-Pfizer aşısının kullanımını örnek gösteren Cavaleri, “EMA şu anda iki farklı Kovid-19 aşısının kullanımına yönelik kesin bir tavsiye verecek durumda değil. Ancak İspanya ve Almanya’da yapılan çalışmalardan elde edilen ara bulgular, bu stratejinin tatmin edici bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor.” dedi.





ÜÇÜNCÜ DOZUN GEREKLİLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL





Aşının üçüncü dozun kullanımını da değerlendiren Cavaleri, üçüncü doz için en uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı geliştiren firmalarla temas halinde olduklarını bildirdi.





"Aşıların koruyuculuğunun devamı için destekleyici dozların gerekli olup olmadığı şu anda belli değil." Diye konuşan Cavaleri, buna ilişkin verilerin yaz boyunca değerlendirileceğini kaydetti.