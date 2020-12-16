Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi KHK kararı ile OHAL'de alınan hukuksuz kararları onayladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) dayanan idari karar ile Ankara Kalkınma Ajansı'ndaki işinden ihraç edilen Hamit Pişkin'in bireysel başvurusuyla ilgili adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'ye 4 bin euro tazminat cezası vermesinin ardından, kararın diğer KHK'liler için de emsal olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Pişkin başvurusu, AİHM'nin KHK ile ihraç edilen birisi hakkında verdiği ilk olması karar nedeniyle önem taşıyor.
'HÜKÜMETİN AVUKATI OLSAYDIM ŞAMPANYA PATLATIRDIM'
Konuyla ilgili açıklama yapan Hukukçu Kerem Altıparmak, "Çok sayıda kişi bu kararın iyi bir karar olduğunu, ihraçlara olumlu etkisi olacağını düşünüyor. Durum kesinlikle böyle değil. Karar OHAL'de hukuksuz alınan önlemleri bütünüyle onaylıyor" dedi. "Eğer hükümetin avukatı olsaydım ve Pişkin kararını dün okusaydım, şampanya patlatıp, gece boyu kutlamalara katılırdım. Karar o derece hükümetin lehine bir karar" ifadelerini kullanan Altıparmak, AİHM'nin bu karar ile OHAL KHK’sine dayanan işlemin yasal dayanağının bulunduğunu kabul ettiğini belirtti.
'AİHM TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİN ALTINDA KALMAK İSTEMEDİ'
AİHM'nin OHAL KHK’lerinin hem geriye yürümesini hem kalıcı olmasını hem de hukukta hiç bilinmeyen kavramları içermesini sorun olarak görmediğini belirten Altıparmak, "Sadece mahkemenin yeterli gerekçe sunmamasını ihlal nedeni olarak gördü. Bunun diğer ihraçlara etkisi ne olacak? Hiçbir etkisi olmayacak. Zaten AİHM’den önce AYM gerekçesiz karar meselesinin hem adil yargılanmayı hem de özel hayatı ihlal edebileceğini tespit etmişti. Bu nedenle aslında karar yeni bir şey demiyor" diyerek kararı eleştirdi.
"Eğer AİHM, KHK’nin yasal dayanak oluşturmadığını söyleseydi tüm OHAL ve ihraç rejimi çökerdi" diyen Altıparmak, "Bu 150 bin sorun demek. AİHM ne bunun ne de Türkiye’nin tepkisinin altında kalmak istemedi. Olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.