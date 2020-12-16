Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi KHK kararı ile OHAL'de alınan hukuksuz kararları onayladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) dayanan idari karar ile Ankara Kalkınma Ajansı'ndaki işinden ihraç edilen Hamit Pişkin'in bireysel başvurusuyla ilgili adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'ye 4 bin euro tazminat cezası vermesinin ardından, kararın diğer KHK'liler için de emsal olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Pişkin başvurusu, AİHM'nin KHK ile ihraç edilen birisi hakkında verdiği ilk olması karar nedeniyle önem taşıyor.





'HÜKÜMETİN AVUKATI OLSAYDIM ŞAMPANYA PATLATIRDIM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Hukukçu Kerem Altıparmak, "Çok sayıda kişi bu kararın iyi bir karar olduğunu, ihraçlara olumlu etkisi olacağını düşünüyor. Durum kesinlikle böyle değil. Karar OHAL'de hukuksuz alınan önlemleri bütünüyle onaylıyor" dedi. "Eğer hükümetin avukatı olsaydım ve Pişkin kararını dün okusaydım, şampanya patlatıp, gece boyu kutlamalara katılırdım. Karar o derece hükümetin lehine bir karar" ifadelerini kullanan Altıparmak, AİHM'nin bu karar ile OHAL KHK’sine dayanan işlemin yasal dayanağının bulunduğunu kabul ettiğini belirtti.







