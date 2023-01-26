Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2022'de en çok başvuru Türkiye'den yapıldı /26 Ocak 2023 16:28

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2022'de en çok başvuru Türkiye'den yapıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Strasbourg'daki merkezinde bugün düzenlenen basın toplantısıyla mahkemenin 2022 bilançosunu açıkladı. AİHM 2022 raporuna göre en fazla başvuru yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Strasbourg'daki merkezinde bugün düzenlenen basın toplantısıyla mahkemenin 2022 bilançosunu açıkladı.

Mahkemenin 2022 yılı istatistiklerine göre 31 Aralık itibarıyla AİHM'in önünde değerlendirilmeyi bekleyen toplam 74 bin 650 başvurunun yaklaşık yüzde 74'ü beş ülkeyi ilgilendiriyor.

Bu ülkeler arasında 20 bin 100 başvurunun yapıldığı Türkiye, 1 August 2022 itibarıyla Mahkeme'ye en fazla başvurunun yapıldığı ülke konumunda. Türkiye'den yapılan başvurular tüm başvuruların yüzde 26,9'unu oluşturuyor.

Onu yaklaşık 16 bin 750 başvurunun yapıldığı Rusya Federasyonu; 10 bin 400 başvuruyla Ukrayna; 4 bin 800 başvuruyla Romanya ve 3 bin 550 başvuruyla İtalya izliyor.

Mahkeme'ye yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığının altı çiziliyor. AİHM 31 Aralık 2021'de bekleyen başvuru sayısını 70 bin 150 olarak açıklamıştı. Türkiye geçen sene Rusya'dan sonra en fazla başvurunun yapıldığı ikinci ülke konumundaydı.

2022'deki artış, Türkiye, Sırbistan, Yunanistan ve Belçika'dan yapılan başvurulara atfediliyor.

2022'de görülen Türkiye davalarında açıklanan kararlardan 73'ünde Avrupa İnsan Haklari Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine; beş davada hiçbir ihlal olmadığına hükmedildi.
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