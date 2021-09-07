Avrupa Komisyonu’ndan ‘Polonya’ya ceza’ talebi

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu, AB’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı’nın (AAD) kararını uygulamadığı gerekçesiyle Polonya’ya para cezası verilmesi için yeniden AAD’ye başvurdu.







Avrupa Komisyonu, Polonya’nın 2019 yılında yargı sistemine ilişkin yaptığı yasa ile oluşturduğu Yüksek Yargı Disiplin Kurulu’nun siyasi etkiden bağımsız olmadığı, yargıçların baktıkları dosyalarda kısıtlamaya gitmek, onları geçici süreyle görevden almak, maaşlarında kesinti yapmak ve dokunulmazlıklarını kaldırmak gibi yetkilerle Polonyalı hakimlerin bağımsızlığına sınırlama getirdiği gerekçesiyle AAD’ye başvuruda bulunmuştu.





Kararı görüşen AAD geçtiğimiz temmuz ayında verdiği kararda, 14 Şubat 2020’de yürürlüğe giren söz konusu yasanın AB hukukuna uygun olmadığına hükmetmiş, Yüksek Yargı Disiplin Kurulu’nun faaliyetlerinin askıya alınmasını istemişti.





“KRİZDEN ÇIKMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”





Kararın ardından kurulun faaliyetlerini kısmen askıya alan Polonya hükümeti, Avrupa Komisyonu’na yazdığı mektupta yargı bağımsızlığını ihlal etmeden söz konusu kurulun faaliyetlerini askıya alabilecekleri bir mekanizmaya sahip olmadıklarını belirtmiş, ancak adalet sisteminin verimliliğini arttırmayı amaçlayan yargıçların sorumlulukları alanında yapacakları bir dizi reformla kurulun yapısında değişikliğe gideceklerini bildirmişti.





Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova yaptığı açıklamada, AAD’nin 14 Temmuz’da verdiği kararı uygulamadığı gerekçesiyle Polonya’ya günlük para cezası uygulanması için bugün yeniden AAD’ye başvurduklarını bildirdi. Jourova, “AAD’nin kararlarına tüm Birlik tarafından uyulmalı. Bu üye devletler ve vatandaşlar arasında karşılıklı güvenin inşası ve geliştirilmesi için gerekli. Bu krizden bir çıkış yolu bulmak için Polonya makamlarıyla birlikte çalışmaya hazırız” dedi.





AAD kararına uymadığı her gün için Polonya’ya uygulanacak para cezasının meblağı da yine AAD tarafından belirlenecek.