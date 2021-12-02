Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatıyor /02 Aralık 2021 18:40

Avrupa Konseyi Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatıyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için yeni bir hamlede bulundu. Komite, AİHM’in Kavala kararını yerine getirmediği için Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi. 

Cumhuriyet'in haberine göre bugün gerçekleştirilen oylamada, Türkiye’ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Resmi sonucun yarın açıklanacağı belirtildi.

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın 26 Kasım'daki ikinci duruşmasında,  Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluğuna devam kararı verilmişti.
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