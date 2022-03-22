Avrupa Konseyi'ndan çarpıcı 'Kayyım' açıklaması

"Merkezi yönetim yerel yönetimlere danışmadan kararlar alıyor"





Yerel yönetimler mali özerklikten yeteri kadar yararlanamıyor





Slovenyalı Vladimir Prebilic ve İsviçreli David Eray tarafından kaleme alınan ve çarşamba günü Strasburg’da tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Türkiye’de yönetimin yerel yönetim temsilcilerini “terör suçlamasıyla” görevinden alarak seçilmemiş kişileri bunların yerine atamasının, “Türk vatandaşlarının demokratik seçimine ciddi şekilde zarar vererek, yerel demokrasinin düzgün işleyişini engellediği” görüşü dile getirildi.Tasarıda, terörle mücadele yasasında yer alan terör suçlarının çok geniş anlamda tanımlanması eleştirildi.Seçimi kazanmış yerel yetkililere Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatalarının verilmemesinin de adil seçim ilkesini ihlal ettiği ifade edildi.Devletin yerel yönetimler üzerindeki kontrol yetkisinin çok fazla olduğu uyarısı yapılan tasarıda, yerel yönetimlerin planlama kararlarındaki aşırı devlet kontrolünün ve müdahaleciliğinin yerel yönetimlerin kendi görev ve sorumlulukları üzerindeki etkinliğini düşürdüğü eleştirisi yapıldı.Yerel yönetimlerin tam ve etkili bir şekilde yetkilerinden yararlanma kapasitelerini merkezi yönetiminin sınırladığı kaydedilen tasarıda, merkezi yönetimini yerel yönetimlere danışmadan kararlar alabilmesi eleştirildi ve genel olarak Türkiye'de merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasındaki iletişim ve hükümetler arası diyalogun yetersiz seviye olduğu uyarısı yapıldı.Yerel yönetimlerin yerel vergilerin belirlenmesinde de sınırlı yetkileri olduğu kaydedilen tasarıda, kaynakların yarısından fazlasının merkezi hükümetten geldiği için yerel yönetimlerin mali özerklikten yeteri kadar yararlanamadıkları eleştirisi getirildi.Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesi’nin ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara aleyhinde “izleme süreci” başlatmıştı. İlgili komite, Türkiye’ye yönelik bu süreçle ilgili ziyaretini geçen yıl aralık ayında gerçekleştirdi.