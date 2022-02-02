Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’nın enflasyonu yüzde 5,1 olunca panik oldular! /02 Şubat 2022 15:27

Avrupa’nın enflasyonu yüzde 5,1 olunca panik oldular!

Euro bölgesi enflasyonu Ocak'ta yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde artarak rekor seviyeye yükseldi.

SHABER3.COM

Euro bölgesi enflasyonu Ocak’ta düşüş beklentilerinin aksine yüzde 5,1 ile yeni rekor seviyesine yükselirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) fiyat baskılarının zararsız ve geçici olduğu tahminlerine duyulan şüphelere bir yenisini daha ekledi.


Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro kullanan 19 ülkenin tüketici fiyatları yıllık bazda Ocak ayında yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde arttı???????. Geçen ay bu veri ?yüzde 5 seviyesinde açıklanmıştı.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE ARTTI
Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 4,4 ?seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat’ın verilerine göre, enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e gerilerken; daha dar kapsamlı olan alkol ve tütün ürünleri hariç enflasyon da yüzde 2,6’dan yüzde 2,3’e geriledi. Ancak her iki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa’nın enflasyonu yüzde 5,1 olunca panik oldular! Sonraki Haber >>

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:43