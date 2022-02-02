Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan büyük skandal: Ölen göçmenleri örnek verdi Hizmet mensuplarına geri itme istedi /02 Şubat 2022 15:33

Soylu'dan büyük skandal: Ölen göçmenleri örnek verdi Hizmet mensuplarına geri itme istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşımda büyük bir insanlık suçuna da imza attı. Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmenin donarak ölmesini kendince kınayan Soylu, Hizmet Hareketi mensuplarına Yunanistan'ın müşfik davrandığını ileri sürüp geri itme çağrısı yaptı.

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Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımla adeta Hizmet Hareketi mensuplarına karşı kin kustu. Geri itilen göçmenlerin donarak hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, Hizmet Hareketi mensuplarının da geri itilmesini istedi. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır, Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin en önemli güzergahlarından olmaya devam ediyor. Gerçek sayı tam olarak bilinmese de her yıl çok yasıda göçmen bu yolu kullanıyor. Bununla birlikte Yunanistan son dönemlerde geçişlere karşı önlemlerini artırdı ve sert tedbirler aldı. Çok sayıda göçmen Türkiye tarafına geri itiliyor. Birçok Hizmet Hareketi mensubu da Yunanistan tarafından geri itildi ve Türkiye tarafında güvenlik güçleri tarafınadan göz altına alındı. Ardından da tutuklandı.  

Süleyman Soylu'nun son göçmen dramının ardından yaptığı paylaşım ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Soylu paylaşımında göçmenlerin geri itme sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Avrupa Birliğini'nin 'çaresiz, cılız ve insanlıktan' yoksun olduğunu Yunan birliklerinin ise mağdur göçmenlere karşı 'cani' olduğunu vurguladı. 

Yunan sınır birliklerince yapılan geri itmeyi 'canilik' olarak tanımlayan Soylu, Yunanistan'ın Hizmet Hareketi mensuplarına karşı 'müşfik' davrandığını ileri sürüp, aynı caniliğin Hizmet Hareketi mensuplarına karşı da uygulanmasını istedi. 

Soylu mesajında hayatını kaybeden göçmenlerin fotoğraflarına da yer verirken "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.





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