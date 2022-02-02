İBB’den, AKP’lilere verilen burslar için suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde bazı ayrıcalıklı kişilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için burs verilmesi uzun süre tartışma yarattı. İBB Teftiş Kurulu, verilen bursları incelemeye alarak 3 isim için işlem başlattı.





KADIN KOLLARI BAŞKANINA 2 MİLYONLUK BURS





Bu isimlerden biri AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender. Kalender ile ilgili hazırlanan raporda; İBB şirketi KİPTAŞ A.Ş.'de 2007 yılında işe girişinin yapıldığı, ancak şirkette hiç çalışmadığı belirtilerek “Ancak çalışmış gibi belgeler tanzim edilmiş olabileceği” kaydedildi.





“Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Sözleşmesi” kapsamında Rabia İlhan Kalender için KİPTAŞ bütçesinden 671 euro, 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro yani bugünkü kurla yaklaşık 2 milyon TL masraf ödendiği tespit edildi.





Raporda burs sözleşmesinin hükümlerinin ihlal edildiği vurgulanarak eski KİPTAŞ yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve kamu zararını tahsil etmek için harekete geçildi.





1 MİLYONLUK BURS GERİ İSTENDİ





AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya için de rapor tutuldu. Kaya, İBB şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.'de mühendis olarak görev yaptı ancak bu bilgi özgeçmişinde hiç yer almadı.





2008'de işe girişi yapılan Kaya, iki ay sonra İBB'den burs alarak ABD'ye gitti. Kaya'nın durumunu inceleyen İBB Teftiş Kurulu, 13 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya'dan ve kefil olan aile üyelerinden 20 bin 289 lira ve 85 bin 791 dolar ve masrafların yasal faiziyle birlikte yani yaklaşık 1 milyon liranın geri ödenmesi talep edildi.





KAVAKÇI İDDİALARI YALANLAMIŞTI









Aynı şekilde eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı'nın İBB'de işe alındıktan kısa bir süre sonra bursla yurtdışına doktora eğitimine gitmesiyle ilgili de işlem başlatıldı. Kavakçı'nın burs ile yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.





Kavakçı'ya 155 bin dolar ve 59 bin liralık burs ödemesi yapıldığı iddiası gündeme gelmişti. Kavakçı yurt dışında doktora yapabilmek ve burs alabilmek için İBB’de işe başladığı iddialarını yalanlamıştı. Kavakçı tarafından yapılan açıklamada 1994 yılında İBB şirketi Belbim'de işe başladığı belirtilerek “2008 yılında İBB bünyesinde çalışanların İBB yönetimi tarafından uygun şartları taşıyanlara burslu olarak yurt dışı yüksek lisans ve doktora yapma imkânı verileceği duyurusu yapıldı. Duyurunun ardından girdiği sınavlardan başarılı olunca burs almaya hak kazanan 39 kişi arasında yerini aldı” denilmişti.