Avrupa oyunu kullandı: Çoğunluk Von-der-Leyen koalisyonu için sandığa gitti

Bold Medya'da yer alan haber analiz de aktarılanlara göre Avrupa Parlamentosu’nun sandalye dağılım projeksiyonuna göre, Von-der-Leyen koalisyonunun üç siyasi grubu olan EPP (Hristiyan Demokratlar), S&D (Sosyal Demokratlar) ve Renew (Liberaller), Avrupa seçimlerinde 720 sandalyenin 402’sini kazandı. Dolayısıyla onuncu parlamento döneminde de çoğunluğa sahip olmaya devam edecekler. Ancak çoğunluğu oluşturmak için, farklı konstelasyonlar da (EPP, S&D, Yeşiller) teorik olarak mümkün.

















Seçim akşamı EPP lideri Weber, von der Leyen’in seçilmesi için çoğunluğu sağlamak için Sosyal Demokratlar ve Liberallerle temasa geçti. Fransa’nın da Von der Leyen’ın Komisyon Başkanı olarak desteklemesi bekleniyor.













Seçimin galibi, liste başı adayı Ursula von der Leyen olan EPP. Hristiyan Demokratlar, sandalye sayısını 176 sandalyeden 189 sandalyeye çıkardı. Daha önce 176 milletvekiline sahipti. EPP partisi ve parlamento grubu lideri Manfred Weber, seçim zaferini Avrupa Parlamentosu’nun von der Leyen’i ikinci bir dönem için Komisyon Başkanı olarak seçmesi olarak yorumladı: “S&D ve Renew’i, Ursula von der Leyen’i yeniden Komisyon Başkanı olarak desteklemek üzere Parlamento’da bizimle yeniden Avrupa yanlısı bir ittifak kurmaya davet ediyoruz.”Ursula von der Leyen gece yarısı Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:“EPP, S&D ve Renew arasındaki önceki işbirliği platformu değerini kanıtlamıştır. İşbirliğini sürdürmek üzere yarın sosyalistler ve liberallerle diyalog arayışına gireceğiz.”İkinci bir adımda Yeşiller ile de müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.Parlamento grup başkanları, seçim sonuçlarının sonuçlarını görüşmek ve Komisyon Başkanı seçim tarihini belirlemek üzere yarın ilk kez bir araya gelecek. 17 Haziran Pazartesi günü ise devlet ve hükumet başkanları personel paketini müzakere etmek üzere bir araya gelecekler. Avrupa Parlamentosu oylama yaparken, Konsey’in bu görev için aday gösterme hakkı bulunuyor.EPP Başkanı Weber Konsey’i de, Federal Meclisi de von der Leyen’i desteklemeye çağırdı: “Avrupa seçimlerinin sonucuna her iki mecliste de saygı gösterilmesini ve von der Leyen’in desteklenmesini bekliyoruz. Şimdi atılması gereken ilk adım Federal Şansölye Olaf Scholz’un devlet ve hükümet başkanları turunda Ursula von der Leyen’i önermesi olmalıdır.‘‘S&D Grubu ikinci sıradaki yerini koruyor ve projeksiyona göre 139 sandalyeye sahip. S&D lideri Schmit, EPP ile Ursula von der Leyen’i tebrik etti ve görüşmelere açık olduklarını belirtti: “Önceki ortaklar arasında birlikte çalışma ve çözümler için mücadele etme isteği olduğuna eminim.”S&D Başkan Yardımcısı Pedro Marques de von der Leyen’e destek sinyali verdi: “Biz Sosyalistler ve Demokratlar liste başı adaylık ilkesine saygı duyuyoruz.” Sosyal Demokratlar, Avrupa Parlamentosu’nda yeniden Avrupa yanlısı bir çoğunluk oluşturmaya hazır. Ancak sağcı grupların dahil olmaması koşuluyla: “ECR ile koalisyon yok, ID ile koalisyon yok.”Marques aynı zamanda, Yeşilleri koalisyona dahil etmekten yana: “Parlamento döneminde istikrarlı bir çoğunluk oluşturmak için müzakere masasına başka bir parlamento grubunu davet etmeliyiz.”