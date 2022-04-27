Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa, pandemi öncesine dönüş hazırlıklarını hazırlandırdı /27 Nisan 2022 09:41

Avrupa, pandemi öncesine dönüş hazırlıklarını hazırlandırdı

Avrupa Komisyonu pandemide acil durum sonrası safhaya geçildiğini ve artık genel yerine hedefe yönelik testler yapılmasını, Covid-19 vakalarının takibinin de örnekleme bazlı gripler gibi yapılmasını tavsiye edecek.

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Reuters tarafından görülen taslak belgede, "Bu bildirim önümüzdeki aylarda pandeminin yönetiminde yeni bir yaklaşımı, acil durumdan daha sürdürülebilir bir aşamaya geçişi teklif ediyor," ifadeleri yer aldı.

Bu adım vaka sayılarında kademeli bir düşüş; daha az şiddetli geçirilen Omicron varyantının baskın hale gelmesi ve AB genelinde toplumun yüzde 70'inden fazlasının bağışıklık kazanması sonrası atıldı.

Öte yandan bir pandeminin bitip bitmediğini resmi olarak açıklama yetkisi Dünya Sağlık Örgütü'nde bulunuyor. Bu kararın aşı üreticilerinden sigorta şirketlerine kadar geniş bir alanda etkisi bulunuyor. Fakat DSÖ pandeminin henüz sona ermediğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan dökümanın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ve Covid-19'un henüz tamamen sona ermediğini vurguluyor. Ayrıca belgede yeni varyantların çıkabileceği vurgulanarak bu nedenle ihtiyatı elden bırakmamanın ve hazırlıklı olmanın önemli olduğunun altı çiziliyor.

Komisyonun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides tarafından hazırlanan taslağın çarşamba günü kabul edilmesi bekleniyor.

Taslakta yeni dalgaların mümkün olduğu ve üye devletlerin gardlarını düşürmeden gerekirse acil durum önlemlerine dönmeye hazır olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Yeni safha

Dökümanda artık yeni bir safha başladığını bu nedenle yeni bir yaklaşım gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle semptom gösteren ve onunla temas halindeki herkesin test olmasından vazgeçilmesi öneriliyor. Bunun yerine yoğun bulaş noktalarını tespit yerine daha gelişmiş yöntemler kullanılması tavsiye ediliyor. Öncelikli grupların belirlenerek bu grupların testten geçirilmesine odaklanılması gerekiyor.

Virüsün takibinde de vakaların toplu raporlanması yerine olası yeni varyantların tespiti için gen dizilimlerine daha fazla önem verilmesi öneriliyor.
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