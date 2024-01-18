Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'de ilk kez kalıcı ateşkes çağrısı

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze'de "kalıcı ateşkes" ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bir çözüm bulunması için siyasi çabaların başlatılması çağrısında bulundu.



Tamamen sembolik nitelikte olan ve yasal bir ağırlığı bulunmayan karar, merkez sağ milletvekillerinin kaygılarını gidermek için yapılan uzlaşmanın ardından perşembe günü Strazburg'daki genel kurulda 312 lehte, 131 aleyhte ve 72 çekimser oyla kabul edildi.



Ateşkes talebi, Avrupa Parlamentosu'nun ekim ayında kabul ettiği ve Gazze'deki sivillere yardım akışının hızlandırılması için "insani duraklama" çağrısında bulunan önceki tutumunda önemli bir değişimi temsil ediyor.



Parlamentonun sol eğilimli ve merkezci grupları ateşkes çağrısını açıkça desteklerken, parlamentodaki en büyük grup olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeleri ise çekincelerini dile getirmişti. Oylama 500 lehte, 21 aleyhte ve 24 çekimser oyla kabul edilmişti.



Ateşkes şartları



EPP grubu milletvekili Antonio Lopez-Isturiz salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Hamas ve diğer terörist gruplar Filistin davasını gasp ettiği ve bölgedeki tek demokrasi olan İsrail'in varlığını tehdit ettiği sürece sürdürülebilir barış var olamaz." dedi.



Parlamentodaki liberal grup Renew Europe'un Belçikalı milletvekili Hilde Vautmans ise Avrupa Birliği'nin (AB) "uluslararası güvenilirliğinin" tehlikede olduğunu söyledi. Vautmans oylama öncesinde yaptığı açıklamada parlamentoyu birlik olmaya çağırdı.



Karar tasarısı, ateşkesin Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas'ın "dağıtılması" şartına bağlı olmasını öngören bir değişikliğin onaylanmasının ardından kabul edildi.



AB liderleri henüz uzlaşmadı



Bloğun 27 lideri, Belçika, İrlanda ve İspanya gibi ülkelerin taleplerine rağmen ateşkes çağrısında bulunma konusunda henüz oybirliğine varamadı. Şimdiye kadar resmi çizgileri "insani duraklamalar ve koridorlar" üzerine odaklanmış durumda.



Aralık ayındaki zirve, üye ülkelerin çoğunluğunun birkaç gün önce ateşkes çağrısında bulunan bir Birleşmiş Milletler Genel Konseyi kararını desteklemesine rağmen Gazze konusunda yeni bir sonuca varılamadan sona ermişti.