Meteoroloji'den 9 kent için yağış uyarısı: Alarma geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir için turuncu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa için ise sarı uyarıda bulundu.



"TEDBİRİN ELDEN BIRAKILMAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu uyarıda "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" denildi.



AFAD'DAN İSTANBUL VE BALIKESİR UYARISI



Beklenen yağışlarla ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD'ın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:



* "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 18 Ocak Perşembe günü; Balıkesir'in batı ilçelerine bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Havran ve Burhaniye'de kuvvetli, Edremit'te çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



* 19 Ocak Cuma günü; İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



* Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."



BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi yapılamayacak.