Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den 9 kent için yağış uyarısı: Alarma geçildi /18 Ocak 2024 20:33

Meteoroloji'den 9 kent için yağış uyarısı: Alarma geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 kent için turuncu, 8 kent için ise sarı uyarıda bulundu. MGM'nin uyarısında vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir için turuncu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa için ise sarı uyarıda bulundu.

"TEDBİRİN ELDEN BIRAKILMAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu uyarıda "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" denildi.

AFAD'DAN İSTANBUL VE BALIKESİR UYARISI

Beklenen yağışlarla ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD'ın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

* "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 18 Ocak Perşembe günü; Balıkesir'in batı ilçelerine bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Havran ve Burhaniye'de kuvvetli, Edremit'te çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

* 19 Ocak Cuma günü; İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

* Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

BOZCAADA VE GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi yapılamayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meteoroloji'den 9 kent için yağış uyarısı: Alarma geçildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:03:41