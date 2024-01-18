Samanyolu Haber /Spor / Hikmet Karaman Süper Lig'e geri döndü /18 Ocak 2024 20:52

Hikmet Karaman Süper Lig'e geri döndü

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından bir gün sonra yeni teknik direktörünü buldu. Adana ekibi, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, sezona başladığı Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takım Serkan Damla'ya emanet edilmişti.

Kadrosundan birçok oyuncuyu da kaybeden Adana Demirspor, Süper Lig'de 20. haftayı 29 puanla 6. sırada tamamladı.
2023 yılını boş geçiren 63 yaşındaki teknik direktör Hikmet Karaman, 31 Mayıs 2022'de Kayserispor'daki görevinden ayrıldıktan sonra hiçbir takımın başına geçmemişti.

Ülkede birçok takımı çalıştıran Karaman, 1 Aralık 1999 - 7 Aralık 2000 tarihleri arasında Adanaspor'u çalışmıştı.
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