Samanyolu Haber /Dünya / Eurostat: Avrupa Birliği en fazla Türkiye'ye atık ihraç etti /18 Ocak 2024 21:08

Eurostat: Avrupa Birliği en fazla Türkiye'ye atık ihraç etti

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye 12,4 milyon tonluk hacimle toplam atık ihracatının yüzde 39'unu aldı

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat, 2022 yılında ihraç edilen 32 milyon ton atığın en fazla Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Avrupa kurumu, Türkiye'nin 12,4 milyon tonluk hacimle toplam atık ihracatının yüzde 39'unu aldığını kaydetti.

İkinci en büyük varış noktası 3,5 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu 2 milyon tonla Birleşik Krallık, 1,6 milyon tonla  İsviçre, 1,6 milyon tonla Norveç, 1,6 milyon tonla Mısır takip etti.

Pakistan'a 1,2 milyon ton, Endonezya'ya 1,1 milyon ton, Fas ve Amerika Birleşik Devletleri 800 biner ton atık ihraç edildi.

2022 yılında AB, 17,8 milyon ton demirli metal atığı (demir ve çelik) ihraç etti ve bu Avrupa Birliği'nden yapılan tüm atık ihracatının yüzde 55'ini oluşturdu.
Atık ihracatı 2021 yılına kıyasla yüzde 3'lük bir düşüş gösterirken AB dışı ülkelerden atık ithalatı da yüzde 5 azalarak 18,7 milyon tona geriledi.

AB'den ihraç edilen tüm demirli metal atıkların neredeyse üçte ikisini (yüzde 60) oluşturan 10,7 milyon ton Türkiye'ye ihraç edildi.

Ayrıca 4,9 milyon ton, yani AB'nin atık ihracatının yüzde 15'ini oluşturan önemli miktarda kağıt atığı da Türkiye'ye gönderildi. Toplam kağıt atığı ihracatının yüzde 30'unun varış noktası olan Hindistan bu alanda ilk sırayı aldı.

AB 4,2 milyon ton demirli metal ve 2,4 milyon ton kağıt ithal etti.

En fazla atık ithal edilen ülke Birleşik Krallık olurken buradan 1,3 milyon ton demirli metal atığı, 1,2 milyon ton atık kağıt alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eurostat: Avrupa Birliği en fazla Türkiye'ye atık ihraç etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:26