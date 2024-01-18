Putin'in yumurtayla imtihanı: Halktan özür diledi

Ukrayna savaşının Rusya ekonomisinde yarattığı etkiler, ülkede yumurta krizine neden oldu.







Son aylarda nadir bulunan ve hızla artan yumurta fiyatları, marketlerde kuyrukların oluşmasına yol açtı.





Sibirya ve Kırım'daki bazı süpermarketler yumurtaları tek tek, tanesi yaklaşık 12 rubleye (0,13 dolar) sattı. Yerel bir milletvekili çalışanlarına tatil için koli koli yumurta hediye etti.





HÜKÜMET SUÇLU DEDİ, HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Putin, yumurta fiyatındaki artışlardan hükümeti sorumlu tutarak halktan özür diledi.





Putin'in yeterli ithalat yapmaması nedeniyle yumurta fiyatlarındaki artıştan hükümeti sorumlu tutmasının ardından yetkililer harekete geçti.





Rusya; Türkiye, Belarus ve Azerbaycan'dan yumurta ithalatını artırdı ve ürün üzerindeki ithalat vergilerini kaldırdı.





Uzmanlar yumurta enflasyonunun yakında istikrar kazanacağını ancak fiyatların yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.





Kümes hayvanları birliği Rosptitsesoyuz'un genel müdürü Galina Bobyleva geçen hafta Rus parlamento gazetesine verdiği demeçte, Rusya'da yeni ithalatların piyasadaki yapısal sorunları telafi edemeyeceğini ve mevcut fiyatın ürün için yeterli ve adil olduğunu söyledi.





YUMURTA KRALINA SUİKAST



Geçtiğimiz ay, "Yumurta Kralı" olarak bilinen bir tavuk çiftliği patronu ise yetkililerin yüksek fiyatlar nedeniyle çiftliğini soruşturmaya başlamasından kısa bir süre sonra bir suikast girişiminden kurtuldu.





Yetkililer ayrıca Yumurta Kralı Gennady Shiryaev'in sahibi olduğu Voronej bölgesindeki Tretyakovskaya tavuk çiftliği de dahil olmak üzere yumurta ve tavuk üreticileri hakkında antitröst soruşturmaları başlattı.





FİYAT ARTIŞINA NEDEN OLAN EKONOMİK FAKTÖRLER

Cuma günü açıklanan verilere göre yumurta fiyatlarında aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 60'a varan artış yaşandı.





Fiyat artışının ardında ise bazı ekonomik faktörlerin bir araya gelmesi yatıyor.





Batı'nın yaptırımlarıyla daha önce Avrupa'dan gelen çiftlik ekipmanlarında yaşanan tedarik sorunları kümes hayvancılığı endüstrisine zarar verdi. Diğer bir yandan zayıf ruble, yem ve veterinerlik ürünleri ithalatını daha pahalı hale getirdi.





İşgücü sıkıntısı nedeniyle bazı tedarikçiler yeterli sayıda çalışan istihdam edemedi. Bu arada artan hükümet harcamaları ücretleri yükselterek gıda ve diğer ürünlere olan talebi artırdı.





Düzeltilmesi zor olabilecek bir faktör de Batı yaptırımlarıyla ithalatın zorlaşmasının ardından yaşanan aşı sıkıntısı oldu.





Petersburglu bir veteriner "Aşı yapacak bir şey yok, bu yüzden hayvanlar hastalanıyor. Bunlar oldukça kırılgan tarım hayvanları ve yığınlar halinde tutuldukları için bir kuş hastalandığında neredeyse hepsi hastalanıyor" dedi.





'İMKANSIZ ÜÇLEME'

Moskova'nın askeri üretimi artırması ve tüketicilere ve işletmelere krediler sağlamasıyla ülke geçen yıl büyüme kaydetse de enflasyon oranı merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti.





Rusya'da yıllık enflasyon geçen yıl merkez bankasının hedefinin neredeyse iki katına çıkarak yüzde 7,4 oldu.





Rusya merkez bankası eski yetkilisi Alexandra Prokopenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümet, altta yatan enflasyon sorununu ortadan kaldıramadığı için bir kovayla küçük bir yangından diğerine koşan bir grup itfaiyeciye benziyor" dedi.





Ukrayna'daki savaş üçüncü yılına girerken, Rusya bir yandan savaşı finanse etmeye çalışıyor diğer bir yandan halkın hoşnutsuzluğunu yatıştırmaya ve istikrarlı fiyatlar da dahil olmak üzere ekonomiyi dengede tutmaya çalışıyor.





Ancak Prokopenko, Rusya'nın mücadelesine ilişkin "Bu imkansız bir üçleme, ilk iki hedefe ulaşmak için daha fazla harcama yapmak gerekiyor, bu da yüksek enflasyona yol açıyor ve üçüncü hedefe ulaşılmasını engelliyor" dedi.





Oxford Economics'in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Tatiana Orlova ise, yumurtanın tüketici sepetinin nispeten küçük bir parçası olduğunu ancak insanların keskin fiyat artışlarını fark etme eğiliminde olduğunu ve bunun da merkez bankalarının endişe duyduğu enflasyon beklentilerini güçlendirebileceğini söyledi.