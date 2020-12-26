Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa yarın toplu aşılamaya başlıyor /26 Aralık 2020 14:03

Avrupa yarın toplu aşılamaya başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının teslimatı yapıldı. AB üyeleri aşılamalara yarın başlıyor.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların teslim edildiğini videolu bir mesajla duyurdu.

"Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz." diyen von der Leyen, teslimatların yapıldığını, yarın (Pazar) Avrupa'nın genelinde sağlık görevlilerinin aşıları yapmaya başlayacağını bildirdi.

Von der Leyen, tüm AB ülkelerinin aynı anda aşıya eriştiğini, yakında daha fazla aşı geleceğini ve bu sayede normal hayata yavaş yavaş dönülebileceğini söyledi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB içinde ilk kez BioNTech/Pfizer aşısının kullanımı için onay kararı almıştı. EMA'nın Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın aşısı hakkındaki değerlendirmesi de devam ediyor. EMA'nın bu aşıyla ilgili kararını ocak ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.

AB Komisyonu, üyelere şu ana kadar kaç doz aşı dağıtıldığını, hangi ülkeye ne kadar aşı gittiğini açıklamadı. Ancak şimdilik üretim kapasitesindeki sınırlar nedeniyle doz sayılarının oldukça az olduğu belirtiliyor.

AB Komisyonu, aşı geliştiren veya geliştirme aşamasında olan bazı şirketlerle tüm üye ülkeler adına anlaşmalar yaptı ve bugüne kadar 6 şirketle toplam 2 milyar doz aşı satın almak için sözleşme imzaladı.

Birlik, AstraZeneca'dan 400 milyon, Sanofi-GSK'den 300 milyon, Johnson and Johnson'dan 400 milyon, Pfizer ve BioNTech'ten 300 milyon, CureVac'tan 405 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz aşı alabilecek.

Novavax ile de 200 milyon doz için sözleşme aşamasına gelindi. Bu sözleşmenin de imzalanmasıyla AB'nin alabileceği doz miktarı 2,2 milyara yaklaşacak.

AB ülkeleri aşı kampanyalarını kendileri yürütüyor. Her ülke önceliğin kimlere verileceğini kendisi belirliyor, bu konuda ortak bir AB kararı veya tavsiyesi bulunmuyor.
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