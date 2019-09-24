Avrupa'da dizel araçlara yönelik ilk büyük radikal karar

1 Ocak 2021'den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek.





Fransa'da 5 seviyeden oluşan Crit-air adlı hava kirliliği ölçüm cetvelinin en yüksek seviyesinden başlamak üzere çevreyi en az kirleten dizel araçlara doğru işleyecek yasak 2025'te tüm dizel araçları kapsamış olacak.





Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu özellikle Azot Dioksit (NO2) seviyeleri konusunda Fransa'yı belirlenen sınırlara uymamaktan dolayı eleştiriyor. Araçların egzoz borularından çıkan bu mikropartiküller Paris, Marsilya, Lyon ve Strazburg gibi ülkenin en büyük şehirlerindeki hava kirliliğinde başlıca rolü oynuyor.







Strazburg'daki kademeli yasak takvimi Paris ve Grenoble'da da uygulamaya sokulmuş durumda.





Dizel bir araç eş değer benzinli versiyonuna göre tam altı kat daha fazla Azot Dioksit'in havaya karışmasına neden oluyor.



