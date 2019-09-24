Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan rahatsız edici duyumlar geliyor! /24 Eylül 2019 10:29

TSK'dan rahatsız edici duyumlar geliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) durumuna dair "rahatsız edici duyumlar" olduğunu söyledi: "Hükümetin parti devleti kurma gayretinde sıranın ordunun partileştirilmesine mi geldiği? endişesi var."

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarında kendisine yakın olmayan generalleri tasfiye ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde kendi kadrolarını teşkil ettiği iddialarına bir yenisi eklendi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'da olup bitenlere dair “rahatsız edici duyumlar” olduğunu söyledi. 

KILIÇDAROĞLU: SIRA TSK'NIN PARTİLİLEŞTİRİLMESİNE Mİ GELDİ?

Geçmişteki hataların bilerek tekrarlandığını belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "orduyu günlük siyasetin dışında tutun" çağrısı yaptı.

Gazeteci Murat Yetkin’in internet sitesi YetkinReport’a mülakat veren Kılıçdaroğlu, “Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var; hükümetin parti devleti kurma gayretinde sıranın ordunun partileştirilmesine mi geldiği? endişesi var." ifadelerini kullandı. 

"TERFİLERDE LİYAKAT YERİNE PARTİ TERCİHLERİ ESAS ALINIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Ordunun siyasi otoritenin emrinde olması gereğinden söz etmiyorum, demokrasilerde öyle olacak. Ben ordunun içine günlük sıcak siyasetin sokulmasından ve artık atama ve terfilerde liyakat yerine parti tercihleri kullanılmasından söz ediyorum. Bu söylemlerden rahatsızlık duyuyorum.” dedi.
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