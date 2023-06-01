Avrupalı liderler Rusya'ya Moldova'dan mesaj verecek

Hedef Rusya'ya mesaj vermek





Ev sahibi Moldova için bir ilk

Moldova, Avrupa'nın en yoksul ikinci ülkesi ve Avrupalı liderler bu ülkenin Batı yanlısı hükümetiyle dayanışma sergilemek istiyor. Geniş katılımlı bir zirvede çekilecek bir grup fotoğrafının da başlı başına siyasi bir başarı olacağı kaydediliyor.

Zirvenin gündemi





AST'nin nihai hedefi şekillendirilecek mi?

AST'nin Moldova'da düzenlecek zirvesinde Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu ciddi sorunları çözüme kavuşturmak çok da mümkün görünmüyor.