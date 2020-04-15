Avrupalılar cep uygulamasıyla virüsü kontrol altına alacak



Euronews'te Gülsüm Alan imzasıyla yer alan alan habere göre daha önce Singapur'da kullanılan uygulama Almanya, Fransa ve İngiltere'de araştırma aşamasında bulunuyor.





Vatandaşlardan cep telefonlarına söz konusu aplikasyonu yükleyerek Covid-19 ile ilgili "durumlarını" bildirmesi talep edilecek. Hasta olup olmadıkları görülebilecek.





Aplikasyon "Bluetooth" sistemiyle cep telefonlarını birbirine bağlayacak, yer bildirimi sayesinde kimlerin hastalarla irtibata geçtiği tespit edilebilecek.





Bir hastayla temas durumunda kullanıcının telefonuna derhal "karantinaya girmesi" gerektiğini belirten mesaj gönderilecek. Böylece herkesin eve kapanmasına gerek kalmayacak.





Araştırmayı yürüten bazı uzmanlar aplikasyonun doktorların işini kolaylaştıracağını öne sürüyor ancak veri koruma knunu çerçevesinde bunun nasıl yapılabileceği tartışılıyor.



