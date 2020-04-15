Samanyolu Haber /Gündem / Avrupalılar cep uygulamasıyla virüsü kontrol altına alacak /15 Nisan 2020 12:54

Avrupalılar cep uygulamasıyla virüsü kontrol altına alacak

Avrupa Birliği ülkeleri Covid-19 nedeniyle felç olmuş hayatın normale dönmesini kolaylaştırmak için bir cep telefonu aplikasyonu geliştirmeye çalışıyor. Aplikasyonun virüs taşıyan bir kişi ile temasta bulunup bulunmadığınıza yönelik bilgi aktarması hedefleniyor. Atılan bu adım özel veri koruma tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Euronews'te Gülsüm Alan imzasıyla yer alan alan habere göre daha önce Singapur'da kullanılan uygulama Almanya, Fransa ve İngiltere'de araştırma aşamasında bulunuyor.

Vatandaşlardan cep telefonlarına söz konusu aplikasyonu yükleyerek Covid-19 ile ilgili "durumlarını" bildirmesi talep edilecek. Hasta olup olmadıkları görülebilecek.

Aplikasyon "Bluetooth" sistemiyle cep telefonlarını birbirine bağlayacak, yer bildirimi sayesinde kimlerin hastalarla irtibata geçtiği tespit edilebilecek.

Bir hastayla temas durumunda kullanıcının telefonuna derhal "karantinaya girmesi" gerektiğini belirten mesaj gönderilecek. Böylece herkesin eve kapanmasına gerek kalmayacak.

Araştırmayı yürüten bazı uzmanlar aplikasyonun doktorların işini kolaylaştıracağını öne sürüyor ancak veri koruma knunu çerçevesinde bunun nasıl yapılabileceği tartışılıyor.

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