O sözleri infiale sebep oldu

Prof. Dr. Ali Demirsoy’un yaptığı “Çin enfekte olmuş ilk 50 insanı öldürseydi salgın yayılmazdı” yönündeki açıklaması bilim dünyasında infiale sebep oldu.





Demirsoy'un açıklamaları üzerine bilim insanları, kamuoyuyla bir bildiri yayımladı. Bildiriyi şu ana kadar 74 bilim insanı imzaladı.





"İNSANLARI ÖLDÜRMEK BAĞNAZLIKTIR"





"Bilim, salgın yayılmasın diye insanların tecrit ve itlafını önermez" başlığını taşıyan bildiride “Salgın yayılmasın diye insanları öldürmek bilimsel bir yaklaşım değil, tam tersine bilim kisvesinin arkasına saklanmış bağnazlıktır.” denildi.





İnsanları tedbir amaçlı öldürmeyi savunmanın ilkel, kaba-bilimci ve çoktan çöpe atılmış bir ideolojiye dayanmanın yanı sıra insan hayatının bir önemi olmadığını savunan etik dışı bir düşünce olduğu belirtilen bildiride, "Herkesin sakınması gereken, cehaletle beslenen asıl karanlık budur." ifadelerini kullandı.





PROF. DR. ALİ DEMİRSOY NE DEMİŞTİ?





Prof. Dr. Ali Demirsoy, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Çin'de Koronavirüs hastalarının ilk ortaya çıktıkları anda öldürülmeleri gerektiğini söylemişti.





Demirsoy, "Bu virüs salgını önlenebilirdi. Nasıl biliyor musunuz? Böyle bir virüs piyasaya çıktı ne yapardım biliyor musun? Oradaki o 50-60 kişiyi bi adaya götürürdüm. Ya tecrid eder ya da öldürürdüm. İşte buna bilim denir bilim.” ifadelerini kullanmıştı





BİLDİRİYE İMZA ATANLARIN İSİMLERİ:





Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy (Biyolog)





Prof. Dr. Suavi Aydın (Antropolog)





Dr. N. Ezgi Altınışık (Biyolog)





Bahar Patlar Evrimsel (Biyolog)





Ö. Ali Emek (Biyokimya Uzmanı)





Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Tarhan (Moleküler Biyolog)





Dr. Ferhat Kaya (Paleoantropolog)





Doç. Dr. Efe Sezgin (Popülasyon ve İstatistiksel Genetikçi)





Prof. Dr. Mehmet Elgin Felsefeci (Biyoloji Felsefesi)





Doç. Dr. Sonay Elgin (Biyokimyacı)





Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal (Antropolog)





Hüseyin Kerem Okur (Biyolog)





Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan Spor Bilimci





Dr. Çağrı Mert Bakırcı (Robotik Uzmanı)





Dr. Gökçe B. Ayan (Biyolog)





Ender Helvacıoğlu (Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)





Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları (Bilim Tarihçisi)





Araş. Gör. Batuhan Akgündüz Doktora öğrencisi (Felsefe)





Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu Balık Ekolojisi ve Biyolojisi Uzmanı





Doç. Dr. Burcu Tarikahya Hacıoğlu (Sistematik Botanikçi)





Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel Zoolog (Fizyoloji)





Prof. Dr. Harun Tepe Felsefeci (Etik)





Opr. Dr. Metin Berberoğlu (Genel Cerrahi Uzmanı)





Memet Gözüböyük Doktora öğrencisi (Genetik)





Gülnur İpek Yüksek Lisans Öğrencisi (Genetik)





Mert Kükrer (Doktor adayı)





Prof.Dr.Erhan Nalçacı Hekim (Fizyoloji)





Zelal Özgür Durmuş (Doktora Öğrencisi)





Yiğit Berkay Gündoğmuş Yüksek Lisans Öğrencisi (Gelişim Biyolojisi)





Dr. İyas Umur Ayaz (Biyomühendis)





Hakan Mutlu Doktora Öğrencisi (Paleoantropoloji)





Gizem Batı Ayaz Doktora Öğrencisi (Biyomühendislik)





Prof.Dr. Sinan Canan (Nörobilimci)





Özge Şahin Doktora Öğrencisi (Biyoloji)





Dr. Öğretim Üyesi Volkan Kavas (Tıp Tarihi ve Etik Uzmanı)





Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez (Kardiyolog)





Dr. Öğretim Üyesi Nevin Eracar (Klinik Psikolog)





Doç. Dr. İlker Belek (Halk Sağlığı Uzmanı)





Prof. Dr. Nezhun Gören (Farmakognozi Uzmanı)





Erdal Topparmak Doktora öğrencisi (Biyokimya)





Doç. Dr. Iraz Akış (Biyokimyacı)





Gizem Gül Doktora öğrencisi (Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi )





Prof. Dr. Zuhal Okuyan (Halk Sağlığı Uzmanı)





Doç. Dr. Tolga Binbay (Psikiyatrist)





Prof. Dr. Şule Arı Moleküler (Biyolog)





Dr. Öğr. Üyesi Murat Pekmez (Moleküler Biyolog)