Avrupa'nın havası en kirli şehri Türkiye'den çıktı

İsviçreli teknoloji şirketi IQAir'ın hazırladığı küresel hava kirliliği raporu yayımlandı. Buna göre Pakistan'ın Lahor kenti geçen yıla göre 10 basamak birden yükselerek dünyanın en kötü havasına sahip şehri oldu. Rapora göre Avrupa'nın en kirli havasına sahip şehri Iğdır olurken, Avrupa'nın en kirli şehirleri listesinde Türkiye'den beş şehrin yer alması dikkat çekti.







Akciğere zarar veren havadaki ince partiküllerin konsantrasyonuna dayalı olarak hava kalitesi seviyelerini ölçen PM2.5 endeksi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre metreküp başına 5 mikrogramdan fazlaysa kirli havaya işaret etmektedir.





AVRUPA'NIN EN KİRLİ BEŞ ŞEHRİ TÜRKİYE'DE...

Söz konusu listeye göre PM2.5 endeksinde Avrupa'nın en kirli şehri 53 mikrogram ile Iğdır oldu. En kirli 15 şehrin açıklandığı listede yer alan diğer dört Türkiye şehri ise şöyle...





Antep 40.2 mikrogram ile yedinci sırada yer alırken, Düzce 36.8 mikrogram ile 11'inci, Mersin 35.3 mikrogram ile 13'üncü ve Konya 34.5 mikrogram ile 15'inci sırada yer aldı.





DÜNYADA 10 KİŞİDEN DOKUZU KİRLİ HAVA SOLUYOR

Rapora göre dünya genelinde her 10 kişiden dokuzu kirli havaya sahip bölgelerde yaşarken, rapora dahil edilen 131 ülke ve bölgeden yalnızca 13'ü DSÖ tarafından tavsiye edilen 5 mikrogramlık seviyenin altında kalabildi.







TÜRKİYE'NİN HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ DSÖ'NÜN SINIR DEĞERİNİ DÖRDE KATLADI

IQAir'ın yayımladığı rapora göre 2022'de dünyanın en kirli havasını soluyan ülke 89.7 mikrogram PM2.5 hava kalitesi değerine sahip Çad olurken onu Irak, Pakistan, Bahreyn ve Bangladeş oldu. Dünyanın en temiz havasını 1.3 mikrogram PM2.5 değerine sahip ABD'ye bağlı Guam Özerk Bölgesi'nde yaşayanlar solurken, onu Fransız Polinezyası ve Virjin Adaları takip etti. 131 ülke ve bölgenin raporlandığı listede 41'inci sırada yer alan Türkiye'nin hava kirliliği ise DSÖ'nün önerdiği sınır değerin dört katından fazla çıktı ve 21.1 mikrogram olarak ölçüldü.

