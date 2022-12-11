Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni gelişme

Belçika'da yayımlanan L'Echo gazetesinin haberine göre, Brüksel'de aralarında Kaili'nin evinin de bulunduğu en az 17 adrese baskın düzenlendi ve evinde para dolu çantalar bulunan Yunan parlamenter Eva Kaili gece boyunca gözaltında tutuldu.







Haberde, "Kaili'nin babasının bir bavul dolusu nakit parayla kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandığı" da belirtildi.





Belçika medyası, Belçika Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun Katarlı yetkililer tarafından Avrupa Parlamentosu'nda yasadışı finansman sağlanmasıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dört kişinin daha sorgulanmak üzere gözaltına alındığını belirtti.





"STRATEJİK POZİSYONLARA SAHİP KİŞİLER"

Kaili ve diğer dört kişinin, hakim tutuklama emri verene dek 48 saat süreyle gözaltında tutulacağı belirtilirken, suçlamaların henüz resmi olarak kendilerine okunmadığı ve hala masum olarak görüldüklerinin altı çizildi.





Belçika federal savcılığı şu ana kadar tutuklananların isimlerini resmi olarak teyit etmemiş olsa da, bu kişilerin "stratejik pozisyonlara sahip kişiler" olduğunun vurgulandığı bildirildi.





Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın (AMNA) edindiği bilgiye göre, tutuklanan diğer dört kişi arasında Kaili'nin ortağı Francesco Giorgi ve eski sosyalist milletvekili (2004-2019) Pier Antonio Pancheri'nin eski ortağı da var.





Tutuklanan bir diğer kişinin ise Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) yeni atanan genel sekreteri olan ve 11 yıl boyunca Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) başkanlığını yürüten Luca Vincentini; beşinci kişinin ise 'Adalet Olmadan Barış Olmaz' adlı STK'nın direktörü Nicolo Figa Talamanca olduğu kaydedildi.





İTALYAN PARLAMENTER DE GÖZALTINDA

Belçika medyasında yer alan haberlere göre eski İtalyan Parlamenter Pier Antonio Pancheri'nin eşi ve kızı Cuma günü İtalya'nın Bergamo kentinde tutuklandı. Pancheri aynı zamanda Belçika polisi tarafından soruşturulan STK'lardan biri olan 'Fight Impunity'nin de kurucusuydu.





Belçika medyasına göre Pancheri'nin Brüksel'deki evinde "600 bin Avro nakit para" bulundu.





Belçikalı yetkililerin iki Belçikalı milletvekilinin ortaklarının ev ve ofislerini aradığı ve bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara el koyduktan sonra mühürlediği öğrenildi.





KAİLİ'NİN KATAR'A DESTEĞİ

Kaili, 21 Kasım 2022'de Avrupa Parlamentosu'nda "Katar'daki FIFA dünya kupası bağlamında insan haklarının durumu" konulu bir tartışmaya katılmıştı.





Tartışma sırasında Kaili meslektaşlarına hitaben, "Katar'daki Dünya Kupası, spor diplomasisinin, Arap dünyasına ilham veren reformlarla bir ülkede nasıl tarihi bir dönüşüm sağlayabileceğinin kanıtıdır. Ben tek başıma Katar'ın işçi hakları konusunda öncü olduğunu, Kafala'yı kaldırdığını ve asgari ücreti düşürdüğünü söyledim" demişti.













Kaili'nin, kısa bir süre önce de Katar'ı ziyaret ederek aralarında Çalışma Bakanı Ali bin Smaikh Al Marri'nin de bulunduğu üst düzey yetkililer ve bakanlarla bir araya geldiği ortaya çıktı. Katar bakanlığı attığı bir tweet'te "Toplantı sırasında iş kanunları alanında işbirliğini arttırma ve geliştirme yolları ele alındı" ifadelerine yer verdi.







AP üyesi Giorgos Kyrtsos, özel Contra TV'ye yaptığı açıklamada Avrupalı milletvekillerinin Kaili'nin konuşması ve Katar'ı aklama kararlılığı karşısında şok olduklarını söyledi.





Kyrtsos demecinde, "Katarlıların ve diğer Orta Doğu ülkelerinin Avrupa Parlamentosu'nda lobi yaptıklarını biliyorduk. Ancak lobiciler böylesine tartışmasız bir kamuoyu desteği talep etmezler. Genellikle oylamalar sırasında olduğu gibi, çıkarlarını desteklemek için daha ince yollar ararlar. Kaili'nin konuşması olağanüstüydü" ifadelerine yer verdi.





Avrupa Parlamentosu'nun sosyalist üyesi ve başkan yardımcısı olan Kaili, Yunan partisi PASOK'tan ihraç edildi ve Parlamento'nun Sosyalistler ve Demokratlar grubundan da uzaklaştırıldı.