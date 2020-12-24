Avukat Ferdane Nur Avcı'ya hapis cezası

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğeni avukat Ferdane Nur Avcı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan Ferdane Nur Avcı ile avukatı katıldı.
"HAYATIMDA SİLAH DAHİ GÖRMEDİM"
Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Avcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğinin belirterek, “Hayatımda silah dahi görmedim, hiçbir terör örgütüne üye değilim.” dedi.
Tanık ifadelerinin somut delillere dayanmadığını ileri süren Avcı, beraatını talep etti. Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Avcı’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.