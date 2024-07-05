Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Ömer Turanlı sürgünde hayatını kaybetti /05 Temmuz 2024 10:13

Avukat Ömer Turanlı sürgünde hayatını kaybetti

Kamuoyunda 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunu yapan polislerin avukatı olarak tanınan Ömer Turanlı, sürgünde hayatını kaybetti. Turanlı, bir süredir amansız hastalık kansere karşı mücadele veriyordu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre kamuoyunda 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuna imza atan polislerin avukatı olarak tanınan avukat Ömer Turanlı, sürgünde hayatını kaybetti.

Turanlı’nın hayatını kaybettiğini meslektaşı avukat Kemal Şimşek, “Her nefis ölümü tadacaktır. Mekanın cennet olsun canım kardeşim” ifadeleriyle duyurdu. Ömer Turanlı bir süredir amansız hastalık kansere karşı mücadele veriyordu.


‘ÜLKEMİZE YAZIK OLUYOR’ DEMİŞTİ

İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Ömer Köse’nin de avukatı olan Ömer Turanlı, 22 Temmuz (2014) Operasyonu kapsamında 17 polis hakkında yakalama kararı çıkaran mahkemenin hakiminin gelmediğini vurgulayarak, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmıştı. “Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi” diyen Turanlı, ”Dünden beri nöbetteyiz. Fakat hukuk hiç olmadığı kadar şaibe altına alındı. Hiç olmadığı kadar tartışılır oldu. Biz hukuku bu kadar tartışılır hale getirmeyelim. Ülkemize yazık oluyor. Hukuk herkese lazım, hukuk garibana, fakire, zengine de lazım. Şu an bakan çocuklarına uygulanan hukukla vatan çocuklarına uygulanan hukuk aynı hukuk değil” demişti.


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