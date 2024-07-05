Avukat Ömer Turanlı sürgünde hayatını kaybetti









İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Ömer Köse’nin de avukatı olan Ömer Turanlı, 22 Temmuz (2014) Operasyonu kapsamında 17 polis hakkında yakalama kararı çıkaran mahkemenin hakiminin gelmediğini vurgulayarak, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmıştı. “Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi” diyen Turanlı, ”Dünden beri nöbetteyiz. Fakat hukuk hiç olmadığı kadar şaibe altına alındı. Hiç olmadığı kadar tartışılır oldu. Biz hukuku bu kadar tartışılır hale getirmeyelim. Ülkemize yazık oluyor. Hukuk herkese lazım, hukuk garibana, fakire, zengine de lazım. Şu an bakan çocuklarına uygulanan hukukla vatan çocuklarına uygulanan hukuk aynı hukuk değil” demişti.







