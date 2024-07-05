İngiltere'de seçimi İşçi Partisi kazandı, 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarı sona erdi

BirGün'de yer alan habere göre İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimin kazananı İşçi Partisi oldu. 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarı sona erdi.



Resmi olmayan sonuçlara göre İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 410 milletvekili kazandı. Böylece vekil sayısını 213 artırmayı başardı.



Muhafazakâr Parti'nin 368 olan milletvekili sayısı ise 119'a kadar düştü.



Seçimde tarihi bir hezimet yaşayan Muhafazakâr Parti, 1945'ten sonra ilk kez bu kadar az sayıda milletvekilliği kazandı.



Muhafazakar Partili Başbakan Rishi Sunak, yenilgiyi kabul ederek seçimi kazanan İşçi Partisi'ni tebrik etti.



Mevcut durumda partilerin aldığı oy oranları ve sandalye sayıları şöyle:



İşçi Partisi %34 (410 milletvekili)



Muhafazakâr Parti %23.7 (119 milletvekili)



Reform UK %14.3 (4 milletvekili)



Liberal Demokratlar %12.3 (71 milletvekili)



"DEĞİŞİM ŞİMDİ BAŞLIYOR"



İşçi Partisi lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer sonuçların belli olmasının ardından konuşma yaptı. "Değişim şimdi başlıyor" diyen Starmer, şu ifadeleri kullandı:



"Kaosu sona erdireceğimizi söylemiştik. Öyle de yapacağız. Sayfayı çevireceğimizi söylemiştik; öyle de yaptık. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Değişim çalışmasını, ulusal yenilenme misyonunu başlatıyoruz. Ülkemizi yeniden inşa etmeye başlıyoruz."



İşçi Partisi'nin ülkeye hizmet etmeye hazır olduğunu belirten Keir Starmer, insanların bu sabah uyandıklarında 'bu büyük ulusun omuzlarındaki büyük bir yükün sonunda kalktığını' hissedecekleri değerlendirmesinde bulundu.



Starmer seçimden bir gün önce verdiği mesajda, "İşçi Partisi'ni değiştirdim, eğer bana güvenip partime oy verirseniz ülkeyi de değiştireceğim" demişti.



CORBYN YENİDEN VEKİL



Sunak'ın kendisi parlamentodaki yerini korurken, bağımsız aday Jeremy Corbyn de yeniden milletvekili seçildi.



Reform UK partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage da milletvekili seçilirken, Muhafazakar Partili eski başbakan Liz Truss parlamentodaki koltuğunu kaybetti.



650 sandalyeli parlamentoda Liberal Demokratların 71 vekil çıkarması, İskoçya Ulusal Partisi'nin vekil sayısının 10'a düşmesi, Reform UK partisinin ise 4 vekil çıkarması bekleniyor.



SEÇİMLER ÖNE ALINMIŞTI



İngiltere Başbaşkanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan Parlamentoyu feshetmesini istediğini ve 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı.



İngiltere'de son seçimler Aralık 2019'da yapılmış, Sunak, Kral III. Charles tarafından 25 Ekim 2022'de Başbakan olarak atanmıştı.