Samanyolu Haber /Gündem / Suriyelilere karşı 'ayaklanma' çağrısı yapan kişi 14 yaşında çocuk çıktı! /05 Temmuz 2024 10:57

Suriyelilere karşı 'ayaklanma' çağrısı yapan kişi 14 yaşında çocuk çıktı!

Kayseri'deki istismar olayının ardından çok sayıda ile yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılar sonrası Türkiye'deki sığınmacıların bilgilerinin çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması ekipleri harekete geçirdi. Bilgileri paylaşıp 'ayaklanma' çağrısı yapan hesaplardan birinin sahibi 14 yaşında bir çocuk çıktı, Göç İdaresi sızıntıya ilişkin soruşturma başlattı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kayseri'de geçen hafta Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğunu istismarı kentte infiale neden oldu. Tırmanan gerilim Kayseri sokaklarını aştı çok sayıda ile yayıldı.

Irkçı saldırıların ardından 'ayaklanma' çağrılarının yapıldığı sosyal medya gruplarında, 3.3 milyon Suriyeli sığınmacının sadece İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nda bulunan kimlik, pasaport, ev adresi, telefon numarası gibi bilgileri de dolaşmaya başladı.

14 YAŞINDA ÇOCUK ÇIKTI

Bu bilgilerin sızdırılmasının ardından ekipler harekete geçti, düzenlenen operasyonlar sonucu 10 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı ise mültecilerin bilgilerini yayınlayıp "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapılan "Ayaklanış#Türkiye" isimli hesabı yönettiği tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.

İncelemede hesabın yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

GÖÇ İDARESİ DE DEVREDE

Göç İdaresi Başkanlığı da 'sızıntı' iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."
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