Avusturya'da suikast planı gerilimi büyüttü: MİT'in muhbir ağı varsa bedeli de olmalı

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 38 yaşındaki kadın siyasetçi, "Bir kişi, Avusturya istihbaratına kendini, beni öldürmekle görevli olduğu yönünde tanıttı." diyor ve ekliyor, "Şahıs, Türkiye'deki yüksek siyasi çevrelerce de tanınıyor."







Şahsın adı Feyyaz Öztürk olarak medyada yer almıştı. Avusturya istihbaratına teslim olan bu kişi, 'MİT ajanı olduğunu' öne sürmüştü.





Viyana Savcılık ofisi, dosyanın 'gizliliği' nedeniyle konu hakkında yorum yapılmayacağını belirtirken Avusturya İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtiyor.





Türk makamları, şahsın iddialarını reddetti





Üst düzey bir Türk yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Adı geçen şahıs hiçbir zaman Türk istihbaratına çalışmadı ve hiçbir zaman için de Türk istihbarat teşkilatı adına faaliyet göstermedi." ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Feyyaz Öztürk adının iyice araştırıldığı ve Türk istihbaratıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.





"Türkiye muhbir ağır kurmak istiyorsa, bunun sonuçları olmalı"







Eski Milletvekili Peter Pilz'e göre, Avusturya'da Ankara adına çalışan 200'den fazla muhbir var ve bu ağ 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra daha da güçlendi.





Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer de Afp'ye gönderdiği bir açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye, eğer Avusturya'da sistematik bir muhbir ağı kurmaya çalışıyorsa, bunun sonuçları olmalı." ifadelerini kullandı.





Resmi rakamlara göre bu ülkede 116 bin Türk vatandaşı ikamet ediyor.





Bu, Türk kökenli Avusturya vatandaşlarının sayısından daha fazla.





Haberde, yerel medyada Türk toplumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete açıktan muhalefet edemediği, zira gözdağı ve tehditlerden korktuklarına yer verildiği aktarılıyor.