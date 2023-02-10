Samanyolu Haber /Gündem / Avusturyalı ekibin kurtardığı kişilere çökmüşler /10 Şubat 2023 11:43

Avusturyalı ekibin kurtardığı kişilere çökmüşler

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy arama kurtarma çalışmalarında yaşanan bir skandalı anlattı. Ersoy, arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler arasında rekabet olduğunu söyledi.

Avusturyalı kurtarma ekibinden şok iddia

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremde göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken; Arama kurtarma ve organizasyonda yaşanan sorunların ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Avusturyalı arama kurtarma ekibi, bir çocuğu kurtaracakları esnada bir Türk ekibinin kameralarla gelip görevi devraldığını belirtti. 

Benzen bir iddiayı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'da canlı yayında dile getirmişti... 

Ersoy Habertürk’te, "Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz, tam kişiye ulaşıyoruz bir ekip geliyor. Diyor ki ‘Sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız.’ Kameraları çağırıyorlar. Şu an beni izleyenler kafa sallıyor ve alkışlıyor" ifadelerini kullandı.
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