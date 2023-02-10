Avusturyalı ekibin kurtardığı kişilere çökmüşler

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremde göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken; Arama kurtarma ve organizasyonda yaşanan sorunların ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Avusturyalı arama kurtarma ekibi, bir çocuğu kurtaracakları esnada bir Türk ekibinin kameralarla gelip görevi devraldığını belirtti.







Ersoy Habertürk’te, "Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz, tam kişiye ulaşıyoruz bir ekip geliyor. Diyor ki ‘Sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız.’ Kameraları çağırıyorlar. Şu an beni izleyenler kafa sallıyor ve alkışlıyor" ifadelerini kullandı.