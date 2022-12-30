Erdoğan'ın Ay'a yolculuk hüsranı: Cumhurbaşkanlığı döneminde göremeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz" demişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı Strateji Belgesinde, 2022-2030 yıllara arasında Ay’a insanlı bir gidiş hedefinin bulunmadığını açıkladı.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğmiz günlerde AKP seçmenine seslenmiş ve son kez adaylık için destek istediğini açıklamıştı. Erdoğan, yapılacak seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilse bile bu şartlar altında Ay'a insanlı yolculuğu Cumhurbaşkanlığı döneminde göremeyecek.





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Ay’a insanlı gidişin hangi tarihte yapılacağının açıklanması istemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.





Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Mustafa Varank, Milli Uzay Programı Strateji Belgesinde, 2022-2030 yıllara arasında Ay’a insanlı bir gidiş hedefinin bulunmadığını açıkladı.





Bakan Varank, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:







“Bahse konu Strateji Belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programında bir Türk vatandaşının uluslararası işbirliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (IS S) çıkarak uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk Uzay Yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay’a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilmesi planlanmaktadır” dedi.





ERDOĞAN 2021 YILINDA NE DEMİŞTİ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2021 yılında Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı tarafından duyurulan açıklamasına dikkat çekti.





ERDOĞAN O AÇIKLAMASINDA ŞÖYLE DEMİŞTİ: İlk aşamada, 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliği ile hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacağız hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Böylece, medeniyet coğrafyamızın da sembolü olan hilali, al bayrağımızla Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız. Hazırlıklarına başladığımız Ay Programı, fırlatma, roket ve kontrol teknolojilerindeki atılımlarımız için bir kaldıraç görevi görecektir’ demişti.







