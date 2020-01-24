Samanyolu Haber /Gündem / Ayakkabı sektörünün devi konkordato ilan etti /24 Ocak 2020 19:18

Ayakkabı sektörünün devi konkordato ilan etti

Ödeyemedikleri borçları mahkeme kararı aracılığıyla yapılandırmaya giderek konkordato ilan eden çok sayıda ayakkabı şirketine bir yenisi daha eklendi.

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Kemal Tanca, Beta, Deriden, Vepa, Marka Park, Hotiç ve Yeşil Kundura'nın ardından bu kez de, sektörün bilinen markalarından Akasya Ayakkabıcılık konkordato ilan ettiğini duyurdu.

Merkezi İstanbul İkitelli'de bulunan ancak Bartın'da üretim yapan Akasya Ayakkabı, Bartın 2'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak konkordato ilan etmesine izin verilmesini talep etti. 

Talebi değerlendiren mahkeme, Ali Haydar Subaşı, Yakup Morgil, Akasya Ayakkabı Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Önder Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Subaşı Tüketim Malları Ticaret Limited Şirketi'ne bir yıl süre ile konkordato hakkı tanıdı. 

Böylece ayakkabı şirketi koruma altına alındı. Kararla birlikte, ayakkabı şirketine haciz işlemi gerçekleştiremeyecek ve kendisine tanınan bir yıllık süre içinde borçlarını ödeyecek. 

Akasya Ayakkabıcılık'a aynı zamanda konkordato komiserleri de atandı.Şirketin kendisine ait Darkwood isimli markası da bulunuyor. Kadın, çocuk ve erkek kategorisinde piyasaya ayakkabı veren ve çok sayıda modeli bulunan şirket, mali sorunlarından üstesinden gelmeyi başaramadı.

Patronlar Dünyası'nın Para Dergisi'nden aktardığına göre, şirket sınırlı sayıda ayakkabı üretmeye devam ediyor.Akasya Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Morgil, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle mali sıkıntı yaşadıklarını, sıkıntıları aşmak için ihracata yöneldiklerini belirtiyor.

Firma birkaç yıl önce Bartın’da büyük bir tesis kurmuştu. Firmanın yurt genelinde çok sayıda bayisi var. Ayakkabı sektöründeki sıkıntı grubun diğer şirketlerine de sirayet etmiş. Hem ortaklar hem de diğer şirketler için konkordatoya gidilmiş oldu.
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