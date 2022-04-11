AYM, ailecek fişlemeyi hukuksuz buldu: Kardeşi KHK’lı diye memuriyete atama engellenemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), anne ve kardeşlerinin Bank Asya’da hesabı ve KHK ile kapatılan kurumlarda kaydı bulunan memur adayının ‘güvenlik soruşturmasını geçememesini’ ‘hak ihlali’ saydı. Karar üzerine memur adayının ataması yapıldı.







Dava dosyasına göre S.N., 2017 yılında aldığı KPSS puanıyla Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalışmaya hak kazandı. Ancak ‘annesi ve erkek kardeşinin Bank Asya’da hesabının bulunması, iki kız kardeşinin de KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının varlığı” gerekçesiyle güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandı, ataması yapılmadı.





Açtığı dava reddedilen S.N. avukatları Hanifi Aslaner ve Hakan Kitapçı aracılığıyla, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu





AYM 1. Bölümü de başvurucunun ailesi hakkındaki bilgilerin özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel nitelikli veriler olduğunu belirterek, “hak ihlali” tespitinde bulundu.





Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.





Yeniden yapılan yargılamada, S.N.’nin memur olarak atanmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verildi. S.N.’nin avukatı Hakan Kitapçı, iptal kararının ardından, müvekkilinin geçen ay işe başlatıldığını açıkladı.